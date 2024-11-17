Каждый человек хотя бы раз в жизни задумывался о том, кто его предки, какая у него родословная. Многие люди не знают ничего о своих родственниках дальше третьего-четвертого колена. Однако если разобраться, то многие украинские фамилии берут свое начало от аристократических семей.
Украинские аристократические фамилии
Многие красивые фамилии имеют дворянские корни, а некоторые даже являются весьма распространенными и в современной Украине. Если потомкам удалось намеренно сохранить и развить генеалогическое древо, их можно считать настоящими героями своей семьи, но иногда люди узнают о том, что у них дворянские фамилии совершенно случайно.
Вот некоторые красивые аристократические фамилии Украины:
- Антонович - дворянский род Житомирского уезда.
- Кричевский - аристократический род Гетманщины.
- Коробко - дворянский род Черниговской губернии.
- Афанасенко - аристократический род Черниговской губернии.
- Кандыба - дворянский род, внесен в родословные книги.
- Карпенко - дворянский год Черниговской губернии.
- Мищенко - аристократический род Киевской губернии.
- Лысенко - дворянский род Черниговской губернии.
Также интересным можно назвать и происхождение фамилии казаческой, ведь предки многих украинцев были именно воинами. Например, один из самых известных казацко-старшинских родов - это Донцы-Захаржевские. Согласно легенде, он берет свое начало от польских шляхтичей, и за всё время существования дал миру большое количество меценатов и известных общественных деятелей.
Вот другие казацкие фамилии аристократической направленности:
- Авсеенки (Овсеенко) - казацко-старшинский род, позднее - дворянский из Речи Посполитой.
- Александрович - казацкая старшина Гетманщины, герб рода внесен в гербовник. Алфёров - от украинского гетмана Олефира Голуба - правопреемника Конашевича-Сагайдачного.
- Горленко - дворянский род из казацкой старшины Гетманщины
- Корсун - одна ветвь пошла от сотника Миргородского полка, вторая от войскового товарища Миргородского полка, а третья от полкового есаула.
- Иваненко - казацко-старшинский дворянский род, внесен в родословные книги губерний.
И, конечно, нельзя назвать дворянские фамилии Украины, не вспомнив о Квитках - широко известном казацко-старшинском роде с гербом Лис. Первое упоминание об этом фамилии датируется 1666 годом, но известность этой фамилии принесли талантливые потомки и родственники, такие как писатель Григорий Квитка-Основьяненко и муж Леси Украинки - Климент Квитка.