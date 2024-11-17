Фамилия человека может очень многое рассказать о его происхождении.

Каждый человек хотя бы раз в жизни задумывался о том, кто его предки, какая у него родословная. Многие люди не знают ничего о своих родственниках дальше третьего-четвертого колена. Однако если разобраться, то многие украинские фамилии берут свое начало от аристократических семей.

Украинские аристократические фамилии

Многие красивые фамилии имеют дворянские корни, а некоторые даже являются весьма распространенными и в современной Украине. Если потомкам удалось намеренно сохранить и развить генеалогическое древо, их можно считать настоящими героями своей семьи, но иногда люди узнают о том, что у них дворянские фамилии совершенно случайно.

Вот некоторые красивые аристократические фамилии Украины:

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Антонович - дворянский род Житомирского уезда.

- дворянский род Житомирского уезда. Кричевский - аристократический род Гетманщины.

- аристократический род Гетманщины. Коробко - дворянский род Черниговской губернии.

- дворянский род Черниговской губернии. Афанасенко - аристократический род Черниговской губернии.

- аристократический род Черниговской губернии. Кандыба - дворянский род, внесен в родословные книги.

- дворянский род, внесен в родословные книги. Карпенко - дворянский год Черниговской губернии.

- дворянский год Черниговской губернии. Мищенко - аристократический род Киевской губернии.

- аристократический род Киевской губернии. Лысенко - дворянский род Черниговской губернии.

Также интересным можно назвать и происхождение фамилии казаческой, ведь предки многих украинцев были именно воинами. Например, один из самых известных казацко-старшинских родов - это Донцы-Захаржевские. Согласно легенде, он берет свое начало от польских шляхтичей, и за всё время существования дал миру большое количество меценатов и известных общественных деятелей.

Вот другие казацкие фамилии аристократической направленности:

Авсеенки (Овсеенко) - казацко-старшинский род, позднее - дворянский из Речи Посполитой.

- казацко-старшинский род, позднее - дворянский из Речи Посполитой. Александрович - казацкая старшина Гетманщины, герб рода внесен в гербовник. Алфёров - от украинского гетмана Олефира Голуба - правопреемника Конашевича-Сагайдачного.

- казацкая старшина Гетманщины, герб рода внесен в гербовник. Алфёров - от украинского гетмана Олефира Голуба - правопреемника Конашевича-Сагайдачного. Горленко - дворянский род из казацкой старшины Гетманщины

- дворянский род из казацкой старшины Гетманщины Корсун - одна ветвь пошла от сотника Миргородского полка, вторая от войскового товарища Миргородского полка, а третья от полкового есаула.

- одна ветвь пошла от сотника Миргородского полка, вторая от войскового товарища Миргородского полка, а третья от полкового есаула. Иваненко - казацко-старшинский дворянский род, внесен в родословные книги губерний.

И, конечно, нельзя назвать дворянские фамилии Украины, не вспомнив о Квитках - широко известном казацко-старшинском роде с гербом Лис. Первое упоминание об этом фамилии датируется 1666 годом, но известность этой фамилии принесли талантливые потомки и родственники, такие как писатель Григорий Квитка-Основьяненко и муж Леси Украинки - Климент Квитка.

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