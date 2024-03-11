В списке есть оливковое масло.

Популярный диетолог Майкл Мосли назвал пять групп продуктов, которые следует включить в свой рацион для похудения, пишет New York Post.

Отмечается, что доктор выделил некрахмалистые овощи, оливковое масло, жирные молочные продукты, орехи и семена, а также нежирный белок.

Продукты для похудения - советы врача

Овощи. По словам Мосли, лучше всего употреблять: брокколи, шпинат, цветную капусту, огурцы и баклажаны, так как они "содержат множество витаминов, минералов и других важных питательных веществ, таких как фитохимические вещества", которые, как было доказано, снижают уровень холестерина и риск развития диабета 2 типа, одновременно помогая пищеварению.

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Оливковое масло. Его можно использовать в качестве заправки для салата или для приготовления соусов. Им удобно заменить сливочное масло, маргарин и майонез. Как отметил диетолог, это "хороший" жир, содержащий противовоспалительные соединения, такие как олеиновая кислота, жирные кислоты омега-3 и полифенолы. Известно, что оливковое масло снижает депрессию и положительно влияет на здоровье кишечника, снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и нормализует кровяное давление. Исследование Гарвардского университета 2022 года показало, что люди, которые потребляли чуть более половины столовой ложки оливкового масла в день, имели на 19% меньший риск смерти в течение 28 лет по сравнению с теми, кто этого не делал.

Жирные молочные продукты (греческий йогурт, молоко). Мосли утверждает, что в них больше незаменимых жирных кислот, таких как омега-3, высокий уровень белка, витамина B-12 и йода, которые, как известно, замедляют снижение когнитивных функций, уменьшают тревогу и депрессию, контролируют уровень энергии и улучшают скорость метаболизма.

Орехи и семена (миндаль, кешью, фундук и фисташки).

Нежирные белки (рыба, индейка, куриная грудка и тофу). Употребление нежирных белков уменьшает чувство голода, снижает кровяное давление, помогает контролировать вес, улучшает мышечную массу и силу, а также снижает риск остеопороза, отметил диетолог.

Напомним, ранее эксперты оценили разрекламированный напиток для похудения.

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