Они вкусные, но низкокалорийные.

Перекусы могут быть полезной частью сбалансированной диеты, обеспечивая энергией и основными питательными веществами между приемами пищи. Однако типы выбранных закусок играют решающую роль в определении их влияния на вес.

Диетологи в статье для She Finds назвали несколько видов закусок, которыми можно лакомиться без страха набрать лишние килограммы.

Свежие фрукты

Видео дня

Фрукты имеют не только низкую калорийность, но и высокое содержание клетчатки и воды, которые помогают оставаться сытыми дольше, а также они богаты полезными витаминами и минералами.

Овощные палочки с хумусом

Эта комбинация обеспечивает идеальный баланс клетчатки, витаминов и здоровых жиров. Такие овощи, как морковь, сельдерей и болгарский перец, обеспечивают хрустящую низкокалорийную основу, а хумус добавляет кремовую текстуру вместе с растительным белком и полезными жирами.

Греческий йогурт с ложкой меда

Греческий йогурт богат белком, который помогает способствовать ощущению сытости и поддерживает здоровье мышц. Добавление меда придает естественную сладость, одновременно внося необходимые витамины и антиоксиданты.

Орехи и семена

Орехи, такие как миндаль, грецкие орехи и семена, такие как чиа или семена льна, насыщены здоровыми жирами, белком и ключевыми витаминами. Сочетание клетчатки и белка помогает утолить голод, способствуя ощущению сытости и уменьшая вероятность перекусить менее здоровыми вариантами.

Попкорн

Имея низкое содержание калорий и большой объем, попкорн может удовлетворить желание чем-то похрустеть без значительного потребления калорий.

Цельнозерновые крекеры с авокадо

Цельнозерновые крекеры являются хорошим источником клетчатки и сложных углеводов, способствуя сытости и устойчивой энергии. Авокадо, известный полезными для сердца мононенасыщенными жирами, добавляет кремовую текстуру вместе с важными витаминами и минералами.

Сыр с ананасом

Сыр является богатым источником белка, способствует ощущению сытости и поддерживает здоровье мышц, тогда как ананас добавляет естественной сладости и заряда витаминов и антиоксидантов.

Как рассказывал УНИАН, одно из последних исследований показало, что орехи не провоцируют набор веса, как считалось ранее, а могут привести к потере брюшного жира.

Вас также могут заинтересовать новости: