Все мы хотим найти "волшебную таблетку", которая поможет нам при похудении. Последние научные исследования доказали, что такой "палочкой-выручалочкой" может стать один простой ежедневный перекус – миндаль.
Как пишет Woman’s World, согласно последним данным, миндаль контролирует уровень сахара в крови лучше, чем некоторые лекарства от диабета, а по мере повышения уровня сахара жир сжигается быстрее. Это побудило все большее число экспертов рекомендовать миндаль для похудения.
И, как утверждает американка Эми Сатер, именно добавление миндаля в рацион помогло ей отказаться от лекарств от диабета и похудеть на 98 килограмов.
Первоначально Эми весила 176 килограмов и перепробовала все возможные диеты, чтобы похудеть. Она нуждалась в закуске, которую можно носить с собой, что-то, что ей нравилось бы и достаточно насыщало, удерживая от срывов. Диетолог порекомендовал ей включить в рацион миндаль, поскольку он идеально подходит для людей с диабетом.
Миндаль стал одним из толчков, поспособствовавших похудению Эми. За около 5 лет она смогла нормализовать свое питание, сбросила 98 килограмов и сменила размер одежды с 32 на размер 8 или 10.
4 причины есть миндаль для похудения
1. Миндаль снижает аппетит
Как объясняет доктор медицинских наук Эми Хосода, которая сама сбросила 45 килограмов, сочетание полезных жиров, белков, клетчатки, антиоксидантов и других питательных веществ в миндале "помогает замедлить и сгладить скачок уровня сахара в крови после еды". А когда уровень сахара в крови хорошо контролируется, обычно также снижаются чувство голода и нездоровая тяга к еде.
Кроме того, австралийские исследователи обнаружили, что питательные вещества, содержащиеся в миндале, вызывают высвобождение специальных пептидов, которые заставляют нас чувствовать себя очень удовлетворенными и меньше интересоваться обработанной пищей. Они говорят, что эффект настолько мощный, что в те дни, когда мы едим миндаль, мы автоматически уменьшаем потребление вредной пищи примерно на 371 калорию.
2. Тяга к комфорту исчезает
Мы часто перекусываем, чтобы отвлечься от негативных чувств, и миндаль тоже может помочь. Исследование, опубликованное в журнале Nutrients, показало, что орехи существенно уменьшают депрессию — вероятно, потому, что они "кормят" бактерии в нашем пищеварительном тракте, которые выделяют химические вещества, вызывающие хорошее самочувствие, связанные с более счастливым настроением.
3. Жир на животе исчезает
Когда мы едим миндаль, уровень сахара в крови и инсулин падают, мы больше не откладываем сахар постоянно в виде жира на животе. А по мере нормализации инсулина он "разблокирует" жировые клетки брюшной полости, позволяя сжечь их содержимое. По данным одного исследования, любители миндаля уменьшили свою талию на 330% больше, чем здоровые едоки, которые отказались от миндаля.
4. Жир наконец уходит
Исследования показывают, что, поскольку миндаль снижает уровень инсулина, он также вызывает всплеск уровня гормона глюкагон на 38,7%, основной задачей которого является высвобождение накопленного жира, чтобы его можно было превратить в энергию.
Как использовать миндаль для похудения и улучшения уровня сахара в крови.
Эксперты говорят, что миндаль помогает утолить голод и быстрее сжечь "сахарный живот" при любом плане здорового питания. Любимый способ доктора Хосоды - использовать их для оптимальной потери веса: съешьте порцию миндаля (около 15 орехов) плюс выпейте стакан воды за 20–30 минут до обильного приема пищи.
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