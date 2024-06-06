Калий, клетчатка, магний и минимальное количество натрия делают эти продукты незаменимыми для лечения гипертонии.

Вы можете не чувствовать давления, но оно оказывает существенное влияние на здоровье. Высокое кровяное давление является одним из нескольких ключевых факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Кровяное давление можно регулировать с помощью изменений в образе жизни, таких как снижение стресса, активный образ жизни, отказ от курения и здоровое питание.

Что касается диеты, то Американская ассоциация сердца рекомендует употреблять преимущественно растительную пищу, молочные продукты с низким содержанием жира, птицу и рыбу без кожи, а также растительные масла не тропического происхождения. Они советуют ограничить насыщенные и трансжиры, алкоголь, натрий, жирное мясо и добавленные сахара.

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Издание eating well выяснило, какие продукты нужно есть при повышенном давлении

Свекла

"Эти яркие корнеплоды содержат много нитратов, которые преобразуются организмом в оксид азота - химический мессенджер, расслабляющий и расширяющий кровеносные сосуды и способствующий кровотоку", - говорит Мария Сильвестр Терри, M.S., RDN, LDN.

Нитраты также уменьшают нагрузку на сердце, чтобы перекачивать кровь по организму, объясняет Карли Сен-Лоран Босежур, дипломированный диетолог.

Многие исследования оценили пользу свекольного сока, особенно с учетом того, что в нем много нитратов. Например, большой мета-анализ исследований показал, что ежедневное употребление от 70 до 250 миллилитров свекольного сока в течение 3-60 дней приводит к значительному снижению систолического артериального давления.

Кроме того, одна порция вареной свеклы обеспечивает около 5% суточной нормы калия и магния.

Картофель

Терри отмечает, что в одной небольшой картофелине содержится 515 миллиграммов калия - это больше, чем в банане. Этот калий помогает организму выводить натрий и снижать напряжение стенок кровеносных сосудов, что, в свою очередь, способствует снижению кровяного давления.

Тофу

Исследования показали, что потребление соевых продуктов связано со снижением кровяного давления. Ученые считают, что это связано с содержащимися в сое растительными соединениями, называемыми изофлавонами.

Отмечается, что прием изофлавонов сои снижает кровяное давление. Эти изофлавоны способствуют расширению кровеносных сосудов, отчасти за счет усиления секреции оксида азота.

"Тофу содержат клетчатку, калий и полиненасыщенные жиры, которые поддерживают здоровое функционирование сердца и здоровье сосудов", - объясняет Терри.

Чеснок

"Чеснок может помочь снизить кровяное давление у людей, которые уже страдают гипертонией, благодаря таким соединениям, как аллицин, аллиин и S-аллил-L-цистеин (SAC). Они борются с воспалением, действуют как антиоксиданты и делают кровеносные сосуды шире, что благоприятно сказывается на кровотоке", - объясняет де Маа.

Недавнее исследование показало, что прием небольшой дозы экстракта выдержанного черного чеснока с высоким содержанием SAC помог снизить кровяное давление и повысить уровень оксида азота в крови у участников с легкой формой гипертонии, принимавших лекарства.

Тыквенные семечки

"Тыквенные семечки - удивительный источник магния и калия, минералов, которые помогают снизить кровяное давление и способствуют здоровью сердца", - говорит Босежур.

В каждой унции неочищенных тыквенных семечек содержится 156 мг магния - 37 % от ДВ и 223 мг калия - 5 % от ДВ. Эти питательные вещества вместе способствуют снижению кровяного давления, поэтому они входят в диету DASH.

Ягоды

Де Маа говорит: "Ягоды богаты антоцианами и некоторыми флавонолами. Именно антоцианы придают ягодам цвет и помогают предотвратить сердечные заболевания".

Кроме того, одно исследование показало, что употребление чашки черники в день улучшает кровоток и повышает биодоступность оксида азота.

Апельсины

"Апельсины содержат гесперидин, антиоксидант, который может благотворно влиять на здоровье сердца, - говорит Шана Миней Спенс, магистр наук, диетолог.

Исследования показывают, что гесперидин оказывает различную пользу для здоровья сердечно-сосудистой системы, в том числе помогает снизить кровяное давление. Это соединение повышает биодоступность оксида азота и уменьшает воспаление, в результате чего может способствовать снижению как систолического, так и диастолического артериального давления.

"Даже употребление апельсинового сока может быть полезным, поскольку вы все равно получаете витамины и минералы", - говорит Спенс. "В каждой чашке апельсинового сока содержится около 10% от нормы калия".

Ранее УНИАН писал, какой сок нормализует давление.

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