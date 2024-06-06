Вы можете не чувствовать давления, но оно оказывает существенное влияние на здоровье. Высокое кровяное давление является одним из нескольких ключевых факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Кровяное давление можно регулировать с помощью изменений в образе жизни, таких как снижение стресса, активный образ жизни, отказ от курения и здоровое питание.
Что касается диеты, то Американская ассоциация сердца рекомендует употреблять преимущественно растительную пищу, молочные продукты с низким содержанием жира, птицу и рыбу без кожи, а также растительные масла не тропического происхождения. Они советуют ограничить насыщенные и трансжиры, алкоголь, натрий, жирное мясо и добавленные сахара.
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Свекла
"Эти яркие корнеплоды содержат много нитратов, которые преобразуются организмом в оксид азота - химический мессенджер, расслабляющий и расширяющий кровеносные сосуды и способствующий кровотоку", - говорит Мария Сильвестр Терри, M.S., RDN, LDN.
Нитраты также уменьшают нагрузку на сердце, чтобы перекачивать кровь по организму, объясняет Карли Сен-Лоран Босежур, дипломированный диетолог.
Многие исследования оценили пользу свекольного сока, особенно с учетом того, что в нем много нитратов. Например, большой мета-анализ исследований показал, что ежедневное употребление от 70 до 250 миллилитров свекольного сока в течение 3-60 дней приводит к значительному снижению систолического артериального давления.
Кроме того, одна порция вареной свеклы обеспечивает около 5% суточной нормы калия и магния.
Картофель
Терри отмечает, что в одной небольшой картофелине содержится 515 миллиграммов калия - это больше, чем в банане. Этот калий помогает организму выводить натрий и снижать напряжение стенок кровеносных сосудов, что, в свою очередь, способствует снижению кровяного давления.
Тофу
Исследования показали, что потребление соевых продуктов связано со снижением кровяного давления. Ученые считают, что это связано с содержащимися в сое растительными соединениями, называемыми изофлавонами.
Отмечается, что прием изофлавонов сои снижает кровяное давление. Эти изофлавоны способствуют расширению кровеносных сосудов, отчасти за счет усиления секреции оксида азота.
"Тофу содержат клетчатку, калий и полиненасыщенные жиры, которые поддерживают здоровое функционирование сердца и здоровье сосудов", - объясняет Терри.
Чеснок
"Чеснок может помочь снизить кровяное давление у людей, которые уже страдают гипертонией, благодаря таким соединениям, как аллицин, аллиин и S-аллил-L-цистеин (SAC). Они борются с воспалением, действуют как антиоксиданты и делают кровеносные сосуды шире, что благоприятно сказывается на кровотоке", - объясняет де Маа.
Недавнее исследование показало, что прием небольшой дозы экстракта выдержанного черного чеснока с высоким содержанием SAC помог снизить кровяное давление и повысить уровень оксида азота в крови у участников с легкой формой гипертонии, принимавших лекарства.
Тыквенные семечки
"Тыквенные семечки - удивительный источник магния и калия, минералов, которые помогают снизить кровяное давление и способствуют здоровью сердца", - говорит Босежур.
В каждой унции неочищенных тыквенных семечек содержится 156 мг магния - 37 % от ДВ и 223 мг калия - 5 % от ДВ. Эти питательные вещества вместе способствуют снижению кровяного давления, поэтому они входят в диету DASH.
Ягоды
Де Маа говорит: "Ягоды богаты антоцианами и некоторыми флавонолами. Именно антоцианы придают ягодам цвет и помогают предотвратить сердечные заболевания".
Кроме того, одно исследование показало, что употребление чашки черники в день улучшает кровоток и повышает биодоступность оксида азота.
Апельсины
"Апельсины содержат гесперидин, антиоксидант, который может благотворно влиять на здоровье сердца, - говорит Шана Миней Спенс, магистр наук, диетолог.
Исследования показывают, что гесперидин оказывает различную пользу для здоровья сердечно-сосудистой системы, в том числе помогает снизить кровяное давление. Это соединение повышает биодоступность оксида азота и уменьшает воспаление, в результате чего может способствовать снижению как систолического, так и диастолического артериального давления.
"Даже употребление апельсинового сока может быть полезным, поскольку вы все равно получаете витамины и минералы", - говорит Спенс. "В каждой чашке апельсинового сока содержится около 10% от нормы калия".
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