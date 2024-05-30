Оно также поможет вам хорошо высыпаться.

Наше артериальное давление колеблется в течение дня, но естественным образом снижается ночью.

Как пишет healthdigest со ссылкой на исследование 2015 года, когда тело находится в состоянии покоя и замедленном сердечном ритме, мы испытываем снижение систолического артериального давления на 10-20%. У тех, кто страдает гипертонией иногда ночью вместо снижения происходит повышение артериального давления.

Согласно рекомендациям по клинической практике от 2017 года Американской кардиологической ассоциации, нормальным показателем артериального давления является 120/80 или меньше. Хотя и гипертония, и ночная гипертония могут быть связаны с рядом состояний здоровья, полноценный сон считается одним из защитных факторов. Вдыхание эфирного масла лаванды перед сном может не только помочь вам лучше выспаться, но и снизить кровяное давление.

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Лаванда может снизить артериальное давление

Исследователи клинического испытания 2012 года проверили физиологические эффекты вдыхания масла лаванды по сравнению с маслом сладкого миндаля на 20 здоровых участниках. Выводы показали, что вдыхание лавандового масла было связано со значительным падением артериального давления, а также частоты сердечных сокращений. Также оно связано с увеличением тета- и альфа-активности мозговых волн. Активность тета-волн часто наблюдается в связи со сновидениями или легким сном, тогда как альфа-волны появляются тогда, когда мы находимся на грани сна.

Хотя лаванда может быть достаточно эффективной сама по себе, комбинированный запах лаванды с маслом иланг-иланга перед сном может также иметь преимущества для снижения артериального давления. Результаты исследования 2023 года показали, что участники, которые неделями носили прокладки с наклейками, содержащими эфирное масло лаванды и иланг-иланга, почувствовали значительное падение артериального давления уже через первые 30 минут.

Проблемы с артериальным давлением

Когда вы находитесь в состоянии стресса, это может негативно повлиять на ваше артериальное давление. Если вы попытаетесь успокоиться с помощью сигареты или нескольких напитков, это может ухудшить ситуацию. Фастфуд и снеки, которыми часто злоупотребляют, способны задерживать воду в организме, что также нехорошо для кровеносных сосудов.

Чтобы это предотвратить нужно будет изменить свой образ жизни. Но также есть и проверенный продукт - томатный сок.

Кроме того, ученые установили, что чем больше вы съедаете фруктов и овощей, тем ниже риск развития гипертонии.

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