Один из важнейших органов у человека - печень. Ее состояние напрямую влияет на качество жизни.

Когда речь заходит о здоровье, то чаще всего люди думают о сердце и мозге. Это не единственные органы, которые требуют помощи с возрастом.

Издание Parade пишет, что вопрос здоровья печени затрагивает большое число людей. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, заболевания печени диагностированы более чем у 4,5 миллиона взрослых в возрасте 18 лет и старше.

Почему здоровье печени важно

"Печень - очень важный орган, выполняющий ряд незаменимых функций, и часто заболевания печени диагностируются недостаточно", - говорит доктор Судха Кодали, врач-гепатолог из Хьюстонской методистской больницы.

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Пациенты могут поступать с прогрессирующим заболеванием печени, и к тому времени, когда это происходит, возможности лечения ограничены.

"Некоторые заболевания, влияющие на здоровье печени, имеют доступные варианты медицинского лечения, поэтому ранняя диагностика является ключевым фактором", - говорит доктор.

Какие последствия проблем с печенью

Заболевание печени может быть вызвано несколькими факторами, среди которых инфекции, жировые и иммунные проблемы. Доктор Кодали говорит, что долгосрочным последствием любого заболевания печени, независимо от того, что вызвало повреждение, является цирроз - здоровая печень заполняется и замещается рубцовой тканью.

"Цирроз повышает риск развития рака печени", - говорит доктор Кодали. "Могут возникнуть и другие осложнения, связанные с тем, что печень не может выполнять ряд важных функций, что приводит к госпитализации, снижению качества жизни и, зачастую, к необходимости пересадки печени".

Что сделать для здоровья печени

Самое важное, что вы можете сделать для здоровья печени, - это соблюдать сбалансированную диету, богатую антиоксидантами, а также всеми необходимыми витаминами и минералами.

"Диета, которая была хорошо изучена и показала, что приносит наибольшую пользу, - это средиземноморская диета", - говорит доктор Кодали. "Она подчеркивает идею включения в рацион разнообразных овощей, содержащих клетчатку и антиоксиданты, рыбы, орехов, содержащих омега-жирные кислоты, минералы и витамины, а также белков и углеводов в умеренных количествах".

Как еще улучшить здоровье печени

Доктор Кодали объясняет, что жировая печень - одна из ведущих причин заболеваний печени, которая является вторичной по отношению к таким медицинским факторам риска, как высокое кровяное давление, диабет, высокий уровень холестерина и триглицеридов.

"Повышенный вес и употребление алкоголя также являются основными факторами риска", - говорит она. "Поэтому, помимо консультаций с лечащим врачом для управления медицинскими факторами риска, важно уделять внимание сбалансированному питанию и физическим упражнениям, а также стараться поддерживать здоровый вес".

Доктор Кодали добавляет, что лучше избегать трав и ненужных добавок, которые могут навредить печени. Отказ от курения также может улучшить состояние печени, а достаточный сон может оказать положительное влияние.

"Такие инфекции, как гепатит В и С, также могут привести к проблемам с печенью. Незащищенный секс, совместное использование игл и нечистые иглы для татуировок - вот некоторые из способов заражения этими инфекциями", - напомнила гепатолог.

Ранее УНИАН писал, что диетологи усомнились в эффективности лучшей диеты в мире.

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