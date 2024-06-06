Следуя 9 советам, вы защитите свой дом от проникновения и возможной кражи.

Независимо от того, идете ли вы на работу или прогулку, или собираетесь оставить свое жилье на несколько дней, эксперты по домашней безопасности советуют придерживаться 9 базовых правил, чтобы защитить свой дом. О таком, как спрятать ключ от дома под ковриком или распространять свое местонахождение в соцсетях, можно забыть, отметил командир спецназа в отставке и соучредитель Survival Response LLC Джин Петрино в комментарии HuffPost.

1. Публикация вашего текущего местонахождения в социальных сетях

Эксперт по безопасности SafeWise Ребекка Эдвардс отмечает, что публиковать фото из отпуска или какого-то события безопаснее после возвращения домой. Она вспомнила множество случаев, когда воры в соцсетях отслеживают местонахождение людей и врываются в их дома для ограбления.

2. Забыть закрыть окна и двери и включить сигнализацию

Перед тем, как уходить из дома стоит все детально проверить и убедиться, что за время вашего отсутствия все будет в безопасности, а если воры будут пытаться проникнуть в ваш дом со взломом, вас об этом оповестит система безопасности. Кроме того, эксперты советуют ставить на окна и двери датчики, которые можно отслеживать через мобильные приложения.

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3. Идти одним и тем же маршрутом каждый раз, когда выходите из дома

По словам Петрино, соблюдение одного и того же распорядка и маршрута, позволяет злоумышленникам детально спланировать кражу со взломом в соответствии с вашим графиком.

Поэтому, свои маршруты нужно регулярно менять, чтобы предотвратить потенциальным злоумышленникам идентифицировать ваше ежедневное расписание.

4. Оставить инструменты или лестницу у входной двери

В материале говорится, если вы оставили на своей территории рабочие инструменты или лестницу, то грабители могут их украсть или пытаться с помощью них незаконно проникнуть в дом. Перед тем, как уходить из дома, стоит все внимательно проверить и спрятать.

5. Не забывать держать включенным свет в коридоре в течение дня

Довольно часто, воры думают, если в подъездах или домах выключен свет, то дома точно никого нет, объясняет Ребекка Эдвардс. Поэтому она советует пользоваться умными гаджетами. К примеру, если кто-то подходит к входной двери и звонит в дверь, через пять секунд в доме загорается свет.

6. Вовремя забирать почту

Довольно часто накопление почты в почтовых ящиках свидетельствует о том, что в доме длительное время никого нет и он без присмотра.

"Даже когда вас нет дома, договориться чтобы кто-то зашел и забрал любые брошюры или бумаги, которые могли быть оставлены у вашей двери", - добавила Эдвардс.

7. Убирать территорию дома

Эксперты безопасности рассказывают, если на вашей дорожке скапливается снег или трава не косится заметно долго, это может сигнализировать о том, что дом пустует. Собственность без присмотра является самой привлекательной целью. Если вы покинули дом, наймите кого-то стричь газон, поливать цветы или убирать дорожку.

8. Забыть о тайниках ключей от дома под ковриками и вазонами

Тайники ключей в таких местах хорошо известны грабителям и они будут смотреть туда в первую очередь. Ключи от дома обязательно нужно забирать с собой, а запасной можно оставить друзьям или соседям.

9. Оставьте свой автомобиль припаркованным на видном месте

Реббека Эдвардс советует попросить друзей, родственников или соседей воспользоваться вашим автомобилем, если он припаркован на улице перед домом, чтобы потенциальные злоумышленника думали, что в дом кто-то приезжает.

Как писал УНИАН, недавно в Китае прекратили деятельность крупнейшей ботофермы в мире. Злоумышленники дистанционно проводили массовые кибератаки, финансовые махинации и похищали личные данные.

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