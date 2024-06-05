Также могут появиться "доносы" с деньги.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который вызвал внимание юристов. В частности, он содержит нормы о праве в отдельных случаях попадать в жилье нарушителей законодательства, в том числе и уклонистов. Кроме того, упоминается и возможность платить деньги физическим лицам за помощь в раскрытии преступлений.

Адвокат Екатерина Анищенко, которая разбирается в том числе и в вопросах мобилизации и военной сферы, рассказала ТСН.ua, что вместе с этим законопроектом в парламенте рассматривается еще один - о внесении изменений в административный и уголовный кодексы. Они предусматривают расширение перечня полномочий.

"Если учитывать цель этого законопроекта о введении военной полиции, то там имеется в виду то, что они имеют право разыскивать именно военнообязанных. То есть дезертиров, тех, кто уже нарушил требования закона, а не уклонистов, которые не прибыли и не обновили свои военно-учетные данные. Но с учетом того, что на уровне законопроекта предусмотрены изменения в административный кодекс, с учетом цели создания военной полиции, я могу предположить, что именно военная полиция будет совершать оперативно-розыскные действия по отношению к уклонистам, которые не обновили свои военно-учетные данные, которые не стали на воинский учет, которые были объявлены в розыск и не явились в ТЦК", - отметила Анищенко.

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"Доносы" за деньги

По ее словам, также предлагается создать "партизанскую сеть", которая бы за деньги сообщала правоохранителям о тех военнообязанных, которые нарушили законодательство. Соответствующая норм содержится в статье №9 законопроекта о военной полиции.

"Осуществлять сотрудничество с физическими лицами, в том числе на договорных началах, соблюдая условия добровольности и конфиденциальности этих отношений, материально и морально поощрять лиц, оказывающих помощь в предупреждении, выявлении, пресечении уголовных правонарушений", - говорится в документе.

По словам Анищенко, таким образом хотят поощрять гражданских предоставлять информацию относительно правонарушителя, дезертира и так далее.

Мобилизация в Украине - последние новости

Выезд украинцев за границу ограничен из-за мобилизации и военного положения. Адвокаты Ирина и Владислав Леоновы объяснили, может ли пересечь границу ограниченно годный в военное время.

Ранее представитель ГПСУ Андрей Демченко заявил, что военнообязанные мужчины с видом на жительство в других странах не могут пересечь границу для выезда из Украины. Они исключены из перечня лиц, подлежащих снятию с воинского учета, и взамен соответствующим постановлением правительства их обязывают стать на воинский учет.

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