Баклажаны получаются поджаренными снаружи и нежными внутри.

Шеф-повар Йотам Оттоленги поделился своим лучшим способом приготовить баклажаны "без засаливания и без суеты", пишет simplyrecipes.com.

Повар рекомендует нарезать баклажаны толстыми ломтиками, слегка приправить их солью и смазать маслом, после чего отправить прямо в сильно разогретую духовку.

Баклажаны получаются поджаренными снаружи и нежными внутри, не жесткими и не горькими.

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Рецепт баклажанов Оттоленги

Вам понадобится:

баклажаны - 2 шт.;

соль - по вкусу;

оливковое масло - 2 ст. ложки.

Способ приготовления:

разогрейте духовку до 230 °C;

застелите противень пергаментной бумагой;

нарежьте баклажаны кружочками толщиной в 3-4 см и выложите их в один слой на противень;

посыпьте баклажаны солью и смажьте маслом с двух сторон.

выпекайте до золотисто-коричневого цвета около 30 минут.

Отдельно эксперты советуют не выбирать китайские, японские или тайские сорты баклажанов для этого рецепта.

Напомним, ранее УНИАН писал, что сеть покорил популярный рецепт баклажанов, который заставляет бежать за ними в магазин.

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