Эта специя не только придает блюдам особый вкус, но и обладает рядом серьезных преимуществ, которые помогут сохранить вашу сердечно-сосудистую систему.

Учитывая тот факт, что сердечно-сосудистые заболевания остаются главной причиной смерти взрослого населения в США, стоит как можно больше заботиться о здоровье сердца. Более здоровое питание и физические упражнения - отличные способы привести в порядок свое сердце, но есть и другие факторы, влияющие на здоровье сердца, например, употребление правильных специй.

Как пишет Eatingwell, специей №1 для здоровья сердца, по мнению многих диетологиов, является чеснок.

"Благодаря широкому спектру полезных свойств чеснок является одной из лучших специй для поддержания здоровья сердца", - говорит диетолог Лаура М. Али, M.S., RDN.

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Как объясняет диетолог Вероника Раус, чеснок богат антиоксидантами, такими как аллицин, который помогает снизить уровень холестерина и кровяное давление. Интересно, что аллицин появляется только после того, как чеснок разрезают или измельчают, поэтому, подготавливая чеснок для рецепта, вы одновременно повышаете уровень аллицина.

Помимо роли антиоксиданта, чеснок обладает противовоспалительным действием. Анализ клинических исследований показал, что чесночные добавки действительно снижают уровень маркеров воспаления.

Также диетологи отмечают, что антиоксидантные и противовоспалительные свойства чеснока вдвойне эффективны для защиты функций кровеносных сосудов.

"Есть некоторые доказательства того, что употребление чеснока может улучшить гибкость наших артерий, позволяя крови течь более плавно, а также может помочь снизить кровяное давление", - говорит Али. Кроме того, чеснок также может ограничить окислительное повреждение стенок сосудов и, возможно, уменьшить образование бляшек - факторов, способствующих инсульту.

В блюдах вы можете использовать чеснок, чтобы разнообразить соусы и заправки, добавлять его в овощи, а также усиливать чесноком вкус постных белковых продуктов, например, грудки индейки или лосося.

Ранее кардиолог назвал фрукт, употребление которого может улучшить здоровье сердца.

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