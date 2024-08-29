Сердечно-сосудистые болезни могут быть достаточно незаметными и имеют тенденцию проявляться у каждого по-разному.

Когда мужчина среднего возраста начинает хвататься за грудь, обильно потеть и задыхаться, все знают, что у него, вероятно, сердечный приступ. Так большинство представляют проблемы с сердцем, которые на самом деле могут быть довольно незаметными, и они имеют тенденцию проявляться у каждого по-разному, пишет Time со ссылкой на объяснением на кардиохирурга Базела Рамлави.

По словам врача, в то время как кто-то во время сердечного приступа может схватиться за грудь, другие - особенно женщины и люди с диабетом - не обязательно будут чувствовать дискомфорт в груди вообще. Они часто имеют повреждения нервов, что мешает им чувствовать боль. Другие сердечные заболевания могут проявляться так же разнообразно.

Существует веская причина обращать внимание даже на самые незаметные симптомы:

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Ощущение сжатия в груди

Люди, которые сталкивались с учащенным сердцебиением, описывают свои симптомы интересным и разнообразным образом. Некоторые говорят, что чувствуют себя так, будто золотая рыбка переворачивается в груди. Другие сообщают об ощущении погружения. Важно такие странные ощущения обсудить с врачом. Вполне возможно, что у вас может быть нарушение сердечного ритма, например, фибрилляция предсердий или мерцательная аритмия. А аритмия – это уже не симптом, а диагноз.

Звон в ушах

Если у вас пульсирующий шум в ушах, вы слышите ритмичные звуки, похожие на свист или стук в одном или обоих ушах, это также нетипичный сердечный симптом. Иногда существуют периферические симптомы, которые совсем не похожи на сердечно-сосудистые, но могут быть проявлением заболевания.

Указанный звук может сигнализировать о стенозе сонной артерии – сужение кровеносных сосудов, или о редком сосудистом заболевании фибромускулярной дисплазии. Последняя поражает женщин в более 90% случаев и может быть связана с закупоркой и разрывами артерий, а также аневризмами.

Боль или усталость в ногах во время ходьбы

Ноги имеют много подсказок о сердечно-сосудистой системе. Например, заболевание периферических артерий (ЗПА) возникает, когда артерии, которые несут кровь от сердца к ногам, закупориваются. Это связано с повышенным риском сердечного приступа, инсульта и преждевременной смерти.

Если симптомы не исчезают в течение недели или двух, обратитесь к врачу. Он, скорее всего, проведет физическое обследование и тест на голеностопно-плечевой индекс, который измеряет кровяное давление в ногах и руках.

Изменения в стопах или голенях

Отечность стоп, голеней и лодыжек, которую часто называют периферическим отеком, может быть признаком застойной сердечной недостаточности. Виной всему – гравитация. Когда сердце не в состоянии эффективно перекачивать кровь из-за своей слабости, кровь опускается к самой нижней части тела и задерживается там.

Боль в челюсти или шее при нагрузке

Стенокардия – техническое название сжатия в груди – может распространяться на челюсть или шею. Обычно ее провоцирует физическая нагрузка, например, ходьба в гору, или эмоциональный стресс.

Нарушение пищеварения и тошнота

После тяжелой пищи вы можете испытывать дискомфорт в груди или тошноту. Боль в груди, похожая на расстройство пищеварения или изжогу, может свидетельствовать об ишемической болезни сердца. Хотя люди часто отвергают ее как обычный желудочно-кишечный симптом, нужно внимательно следить. Если состояние ухудшается или не исчезает, стоит позвонить врачу.

Дискомфорт в запястном канале в сочетании с одышкой

У вас запястье болит после набора текста на рабочем ноутбуке, появляется ощущение мурашек в пальцах или слабость рук, из-за которой трудно держать поводок вашей собаки. Эти симптомы, особенно если они сопровождаются одышкой, могут указывать на амилоидоз сердца. Это проблема неправильного сложения белка, который называется амилоид, начинает откладываться в различных частях тела. Он может откладываться в сердце, в неврологических областях и в области запястного канала. Однако существует эффективное лечение этого состояния.

Внезапная колющая боль в груди

Классическая боль в груди обычно ощущается как давление, переполнение или сдавливание, и часто усиливается при нагрузке, а затем исчезает, чтобы впоследствии вернуться снова. Люди с расслоением аорты – разрывом одной из главных артерий организма – описывают внезапную, колющую боль в середине грудной клетки, которая отдает в спину. Если ее не вовремя обнаружить, она может быть смертельной. При условии быстрого обнаружения, уровень выживания является высоким.

Проблемы с повседневной деятельностью

Заболевания клапанов все чаще становятся объектом внимания в диагностике и лечении сердечных заболеваний. Коронарная болезнь возникает, когда артерии, питающие сердце, блокируются. А вот заболевания клапанов свидетельствует о том, что они не работают должным образом. В отличие от сердечного приступа, заболевание клапанов развивается медленно, в течение пяти-десяти лет. Многие пациенты испытывают симптомы только на поздних стадиях заболевания.

Те, кто заметили, что что-то не так, часто сообщают, что чувствуют себя немного старше или немного уставшими. Очень важно указывать на эти изменения в повседневных способностях, потому что чем раньше врачи обнаружат проблему, тем быстрее они смогут ее лечить.

Интересности

Если вам больше 60 лет, и вы хотите укрепить свое здоровье, есть то, что вы обязательно должны добавить в свой рацион. Речь идет о ягодах. Они содержат достаточно много питательных веществ. Отмечается, что было проведено множество исследований, которые подтвердили их пользу особенно для людей в возрасте 60 лет и старше.

Эксперты утверждают, что противовоспалительные свойства куркумы "творят чудеса", если у вас есть аутоиммунные заболевания, такие как артрит, тендинит и бурсит. Также считается, что эта специя улучшает функцию почек и уменьшает отеки ног.

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