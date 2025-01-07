В этом рецепте содержится ударная доза клетчатки, необходимая для поддержания здоровья кишечника.

После всех вкусностей Нового года пора возвращаться к здоровому образу жизни и приводить в норму кишечник. И в этом как нельзя лучше поможет рецепт полезной утренней овсянки, которым Карли Бодруг (@plantyou), создатель контента о кулинарии на основе растений, поделилась в TikTok. Как пишет Express, этот рецепт стал вирусным, набрав почти 140 тысяч лайков и получив множество положительных комментариев.

Такой завтрак содержит ударную дозу клетчатки, которая необходимая для поддержания здоровья кишечника, и его очень легко приготовить – по утверждению автора рецепта, на это уйдет не более 15 минут. К тому же, с таким дополнением простая овсянка становится намного вкуснее.

Список ингредиентов прост: яблоки, ваниль, кокосовый сахар, корица, яблочный уксус, кукурузный крахмал и кленовый сироп.

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Тушеные яблоки не только легче перевариваются, когда вы их готовите. При их приготовлении получается пектин - это тип растворимой клетчатки, которая действует как пребиотик, питая полезные бактерии в вашем кишечнике", - объясняет Карли.

Начните с измельчения яблок, затем бросьте их в кастрюлю вместе с кленовым сиропом, кукурузным крахмалом, яблочным уксусом, ванильным экстрактом, кокосовым сахаром и корицей. Смешайте все вместе и готовьте на среднем огне в течение 15 минут, пока яблоки не станут слегка липкими и мягкими.

Добавьте теплые яблоки в овсянку вместе с другими любимыми начинками и наслаждайтесь. Или подавайте их охлажденными в качестве восхитительного десерта.

В комментариях пользователи вносят свои предложения к рецепту. Так, некоторые советуют не добавлять сахар при тушении – просто немного воды и корицу.

Другой комментатор поделился, что такие яблоки также отлично сочетаются с творогом. Он советует добавлять немного семян чиа, чтобы впитать часть влаги.

Ранее УНИАН рассказывал о том, чем полезна ночная овсянка.

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