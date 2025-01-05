Этот продукт с высоким содержанием белка сделает блюдо непревзойденным.

Овсянка перед сном - не только полезное, но и вкусное блюдо. Впрочем, оно может стать еще вкуснее, если добавить к нему сыр рикотта. Об этом изданию Eating Well рассказала диетолог Сара Хаас.

По ее словам, этот продукт содержит много белка. Именно поэтому она добавляет этот сливочный сыр в овсянку на ночь.

Зачем добавлять рикотту в овсянку на ночь

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По словам Хаас, есть хлопья с молоком на завтрак - не для нее. В детстве она добавляла в блюдо банан. Но ей нужно было больше белка, поэтому она перешла с хлопьев на цельнозерновой хлеб, приправленный арахисовым маслом и медом.

"Сейчас, спустя много лет, я продолжаю наслаждаться завтраком, который включает цельное зерно и белок, особенно когда речь идет об овсянке. Я пробовала различные варианты протеина в овсе на ночь, но рикотта стала моим любимым", - отмечает диетолог.

Пищевые преимущества рикотты

Хаас называет пищу "топливом", но она "также предназначена для наслаждения".

"Я много раз ела овсянку на ночь, но когда я выбрала сливочный сыр рикотта вместо греческого йогурта (который тоже очень вкусный), мне это понравилось".

По ее словам, в отличие от острого пикантного сыра, рикотта мягкая и даже немного сладкая.

"Он не просто вкусный, он также имеет звездный пищевой профиль. В каждом ½ стакана сыра рикотта из цельного молока содержится 10 граммов белка и 289 миллиграммов кальция (это почти 30% от рекомендуемой диетической нормы для большинства взрослых). Он также содержит витамин В12, важное питательное вещество для функционирования нервов, производство эритроцитов, создание ДНК и метаболизм", - рассказала Хаас.

Советы по добавлению рикотты в овсянку на ночь

Если вас беспокоит содержание насыщенных жиров в рикотте из цельного молока, попробуйте рикотту, приготовленную с частично обезжиренным молоком.

Начните с малого. Начните с добавления только 1 столовой ложки сыра. Если вам это не понравится, замените его на йогурт.

Добавьте вкусы, которые дополняют рикотту. К счастью, сыр рикотта имеет мягкий вкус, который хорошо сочетается с различными ингредиентами. Овсянку можно сочетать с цитрусовыми (как соком, так и цедрой), а также косточковыми фруктами, такими как вишня, персик и абрикос. Орехи тоже великолепны; фисташки, грецкие орехи и миндаль обеспечивают идеальный хруст. Добавьте также немного специй - например, молотую корицу, мускатный орех, имбирь или кардамон.

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