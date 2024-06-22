В Украине начался сезон черешни. Сладкоежки наслаждаются сочными медовыми ягодами, а садовники пытаются найти лучшие сорта черешни. Это лакомство не только очень вкусное, но и полно полезных свойств. Обязательно добавьте ягоды в свой рацион, пока они в продаже. Вы удивитесь, как важна для организма черешня - польза этой культуры колоссальна.
Чем полезна черешня для организма
Сладкая черешня обладает целым рядом полезных свойств. Вот 6 причин есть её каждый день:
- Польза для фигуры. Нежный медовый вкус ягоды делает её прекрасным десертом. При этом калорийность черешни составляет всего 50 ккал на 100 грамм. Любители сладостей могут заменить конфеты этой ягодой и не бояться поправиться.
- Богатый состав. Состав черешни обуславливает её полезные свойства. В этой культуре очень много антиоксидантов, которые замедляют процесс старения и сопутствующие ему болезни. Антоцианы, которые придают ягодам бордовый цвет, улучшают остроту зрения и снижают риск развития диабета. Богата также черешня витаминами, железом, калием, йодом.
- Здоровье сердца. Полифенолы, которыми богата черешня, препятствуют негативному влиянию холестерина на сосуды. В результате значительно снижается риск развития атеросклероза. А черешневый сок нормализует кровяное давление.
- Профилактика рака груди. Польза черешни для женщин обусловлена высоким содержанием фенолов. Эти вещества подавляют рост раковых клеток самых агрессивных форм рака груди, не позволяя им распространяться по организму.
Здоровье суставов. Людям с хроническими воспалительными болезнями черешня обязательна к употреблению. Исследования показывают, что употребление вишневого и черешневого сока уменьшает окислительный процесс и снижает уровень мочевой кислоты. Поэтому черешня полезна при артрите и подагре.Видео дня
Крепкий сон. В составе черешни обнаружен гормон мелатонин, который важен для хорошего сна. Съешьте горсть ягод перед сном - и вы будете спать гораздо лучше.
Как и всё хорошее, черешня полезна в меру. Не стоит есть больше 300 г ягод в день, иначе можете получить расстройство желудка. И разумеется не забывайте мыть плод.
Какой самый лучший сорт черешни
Нет однозначного ответа на вопрос, какая черешня самая полезная. Каждый сорт ягод имеет свои достоинства.
Черная и бордовая черешня наиболее богаты антоцианами, которые и окрашивают ягоды в характерный цвет. Эти вещества полезны для сердца и сосудов, снижают риск развития диабета и сердечных заболеваний.
Желтая и белая черешня самая безопасная для аллергиков. В ней много витамина С, который незаменим для иммунитета.
Розовая и красная черешня известна большим содержанием бета-каротина. Этот антиоксидант нужен для здоровой и гладкой кожи, а также острого зрения.