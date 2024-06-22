Сладкая черешня не только вкусная, но и чрезвычайно полезная для организма.

В Украине начался сезон черешни. Сладкоежки наслаждаются сочными медовыми ягодами, а садовники пытаются найти лучшие сорта черешни. Это лакомство не только очень вкусное, но и полно полезных свойств. Обязательно добавьте ягоды в свой рацион, пока они в продаже. Вы удивитесь, как важна для организма черешня - польза этой культуры колоссальна.

Чем полезна черешня для организма

Сладкая черешня обладает целым рядом полезных свойств. Вот 6 причин есть её каждый день:

Польза для фигуры . Нежный медовый вкус ягоды делает её прекрасным десертом. При этом калорийность черешни составляет всего 50 ккал на 100 грамм. Любители сладостей могут заменить конфеты этой ягодой и не бояться поправиться.

. Нежный медовый вкус ягоды делает её прекрасным десертом. При этом калорийность черешни составляет всего 50 ккал на 100 грамм. Любители сладостей могут заменить конфеты этой ягодой и не бояться поправиться. Богатый состав . Состав черешни обуславливает её полезные свойства. В этой культуре очень много антиоксидантов, которые замедляют процесс старения и сопутствующие ему болезни. Антоцианы, которые придают ягодам бордовый цвет, улучшают остроту зрения и снижают риск развития диабета. Богата также черешня витаминами, железом, калием, йодом.

. Состав черешни обуславливает её полезные свойства. В этой культуре очень много антиоксидантов, которые замедляют процесс старения и сопутствующие ему болезни. Антоцианы, которые придают ягодам бордовый цвет, улучшают остроту зрения и снижают риск развития диабета. Богата также черешня витаминами, железом, калием, йодом. Здоровье сердца . Полифенолы, которыми богата черешня, препятствуют негативному влиянию холестерина на сосуды. В результате значительно снижается риск развития атеросклероза. А черешневый сок нормализует кровяное давление.

. Полифенолы, которыми богата черешня, препятствуют негативному влиянию холестерина на сосуды. В результате значительно снижается риск развития атеросклероза. А черешневый сок нормализует кровяное давление. Профилактика рака груди . Польза черешни для женщин обусловлена высоким содержанием фенолов. Эти вещества подавляют рост раковых клеток самых агрессивных форм рака груди, не позволяя им распространяться по организму.

. Польза черешни для женщин обусловлена высоким содержанием фенолов. Эти вещества подавляют рост раковых клеток самых агрессивных форм рака груди, не позволяя им распространяться по организму. Здоровье суставов . Людям с хроническими воспалительными болезнями черешня обязательна к употреблению. Исследования показывают, что употребление вишневого и черешневого сока уменьшает окислительный процесс и снижает уровень мочевой кислоты. Поэтому черешня полезна при артрите и подагре. Видео дня

Крепкий сон. В составе черешни обнаружен гормон мелатонин, который важен для хорошего сна. Съешьте горсть ягод перед сном - и вы будете спать гораздо лучше.

Как и всё хорошее, черешня полезна в меру. Не стоит есть больше 300 г ягод в день, иначе можете получить расстройство желудка. И разумеется не забывайте мыть плод.

Какой самый лучший сорт черешни

Нет однозначного ответа на вопрос, какая черешня самая полезная. Каждый сорт ягод имеет свои достоинства.

Черная и бордовая черешня наиболее богаты антоцианами, которые и окрашивают ягоды в характерный цвет. Эти вещества полезны для сердца и сосудов, снижают риск развития диабета и сердечных заболеваний.

Желтая и белая черешня самая безопасная для аллергиков. В ней много витамина С, который незаменим для иммунитета.

Розовая и красная черешня известна большим содержанием бета-каротина. Этот антиоксидант нужен для здоровой и гладкой кожи, а также острого зрения.

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