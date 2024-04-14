Кекс будет влажным внутри.

Британский кондитер Мэри Берри раскрыла рецепт брауни для настоящих ценителей шоколада - это "драконья" порция кекса, который нарезается на 24 куска.

Квадратики будут иметь влажную серединку, как и следует "приличному" брауни. Выпечку можно есть сразу, а можно оставить на несколько дней постоять. Что понадобится на корж, описал Express.

Рецепт шоколадного брауни от Мэри Берри - ингредиенты

360 г классического черного шоколада (можно взять 2 плитки по 180 г, разломать кусочками);

225 г сливочного масла, нарезанного кубиками. Плюс немного понадобится, чтобы смазать форму;

225 г белого сахара;

4 куриных яйца, взбитые;

75 г муки быстрого подъема (на упаковке ищите пометку self-raising);

1 ч. л. ванильного экстракта;

75 г шоколадной стружки.

Брауни следует выпекать в духовке, разогретой до 180 градусов - если электрическая, или до 160 градусов - если газовая. Понадобится форма размером 30 x 23 см (12 x 9 дюймов) и бумага для выпечки. Перед тем, как застелить противень, следует смазать его сливочным маслом.

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Как готовится брауни Мэри Берри

Кладем шоколад и сливочное масло в жаропрочную посуду. Ставим миску над кастрюлей с кипящей водой (метод водяной бани). Ждем, пока смесь растопится, перемешиваем. Снимаем миску с огня, добавляем сахар и яйца. Хорошо перемешиваем ингредиенты до однородной консистенции, затем добавляем муку, ваниль, снова перемешиваем. Добавляем шоколадную крошку. Выливаем шоколадную смесь в подготовленную форму. Выпекаем примерно 45 минут, пока брауни хорошо не поднимется. Он должен быть твердым по краям и умеренно мягким в середине.

По готовности выпечки, достаем форму и даем остыть. Далее можно разрезать корж на 24 квадрата и угощаться, приятного аппетита!

Котлеты по-киевски - рецепт британца

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