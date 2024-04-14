Британский кондитер Мэри Берри раскрыла рецепт брауни для настоящих ценителей шоколада - это "драконья" порция кекса, который нарезается на 24 куска.
Квадратики будут иметь влажную серединку, как и следует "приличному" брауни. Выпечку можно есть сразу, а можно оставить на несколько дней постоять. Что понадобится на корж, описал Express.
Рецепт шоколадного брауни от Мэри Берри - ингредиенты
- 360 г классического черного шоколада (можно взять 2 плитки по 180 г, разломать кусочками);
- 225 г сливочного масла, нарезанного кубиками. Плюс немного понадобится, чтобы смазать форму;
- 225 г белого сахара;
- 4 куриных яйца, взбитые;
- 75 г муки быстрого подъема (на упаковке ищите пометку self-raising);
- 1 ч. л. ванильного экстракта;
- 75 г шоколадной стружки.
Брауни следует выпекать в духовке, разогретой до 180 градусов - если электрическая, или до 160 градусов - если газовая. Понадобится форма размером 30 x 23 см (12 x 9 дюймов) и бумага для выпечки. Перед тем, как застелить противень, следует смазать его сливочным маслом.
Как готовится брауни Мэри Берри
- Кладем шоколад и сливочное масло в жаропрочную посуду. Ставим миску над кастрюлей с кипящей водой (метод водяной бани). Ждем, пока смесь растопится, перемешиваем.
- Снимаем миску с огня, добавляем сахар и яйца. Хорошо перемешиваем ингредиенты до однородной консистенции, затем добавляем муку, ваниль, снова перемешиваем. Добавляем шоколадную крошку.
- Выливаем шоколадную смесь в подготовленную форму. Выпекаем примерно 45 минут, пока брауни хорошо не поднимется. Он должен быть твердым по краям и умеренно мягким в середине.
По готовности выпечки, достаем форму и даем остыть. Далее можно разрезать корж на 24 квадрата и угощаться, приятного аппетита!
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