Котлеты по-киевски являются одним из многих национальных блюд в Украине и популярны в других странах мира.
Как рассказал Рик Стайн в своем шоу BBC Two "Истории о еде Рика Стайна", британцы попробовали это блюдо еще в 1976 году. Шеф-повар поделился своим рецептом с Ехргеѕѕ.
"Эта вкусная курица, фаршированная чесноком и травами, является любимым блюдом для нас, британцев", - подчеркнул он.
Чтобы приготовить котлеты по киевски надо взять:
- куриная грудка без кожицы - 4 шт;
- соленое сливочное масло - 125 г;
- укроп - 10 г;
- петрушка - 10 г;
- чеснок - 2 зубчика;
- соль и перец по вкусу;
- мука - 125 г;
- яйца - 2 шт;
- панировка - 200 г;
- масло для жарки.
Для начала измельчите зелень и чеснок. Добавьте их и специи в мягкое сливочное масло, смешайте. Эту смесь положите в лист пергамента или пищевую пленку, сформируйте колбаску и уберите в морозилку.
Тем временем начните с более толстого конца куриной грудки и прорежьте горизонтальную щель, чтобы сформировать карман. Будьте осторожны: если прорежете насквозь, то масло будет вытекать. Когда подготовите все куски мяса и масло застынет, порежьте его на восемь кусочков - по два в каждую грудку. Далее закройте карман и немного надавите, чтобы масло не вытекло.
Затем разложите муку, взбитые яйца и панировочные сухари в три отдельные миски. Осторожно обмакните каждый кусочек курицы в муку, отряхните излишки, затем обмакните в яйцо и закончите панировочными сухарями. Если хотите двойную панировку, то можете повторить шаг с яйцом и сухарями.
Разогрейте духовку до 180C. Обжарьте курицу на сковороде до золотистого цвета, а дальше готовьте в духовке еще 15-20 минут. Выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло, если нужно, а затем подавайте с картофельным пюре или салатом.
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