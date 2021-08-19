В столичной подземке долго блуждала кошечка, которой около четырех месяцев, узнали журналисты.

Состояние котенка, который потерялся в киевском метро и попал в котоловку спустя восемь дней, хорошее. Животное уже оправилось от стресса.

В столичном метро блуждала кошечка, ей приблизительно четыре месяца, сообщает TSN.ua со ссылкой на слова волонтера Лады.

Активисты ищут для животного хозяев.

Напомним, кошка пропала в метро Киева 5 августа – на станции "Контрактовая площадь" выскочила из переноски, когда ее перевозили волонтеры.

Сотрудники этой станции утром 10 августа видели котенка, однако не смогли сами его поймать. Сотрудники метрополитена привлекли к спасению животного специалистов. В ночь на 11 августа в тоннеле станции установили котоловку.

Кошечка попала в котоловку 12 августа. Журналисты показали снимок, на котором животное было запечатлено после того, как его поймали.

Позже кошечку передали волонтеру.

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Автор: Екатерина Присяжнюк