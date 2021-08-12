Котенок сбежал из перевозной клетки на станции метро "Контрактовая площадь".

В "Киевском метрополитене" несколько дней ищут котенка, сбежавшего из клетки.

О попытках поймать четвероногого друга сообщила на своей странице в Facebook заместитель начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон.

Котенок сбежал из перевозной клетки на станции метро "Контрактовая площадь".

"Пока вы смотрите сны, мы с великолепной командой Kyiv Animal Rescue Group пытаемся поймать котенка в глубине подземки", - написала Макогон.

"Возможно, клетка была плохо закрыта. Котенок выбежал и удрал в сторону тоннелей. Он не совсем ручной – пугается всего и прячется. Он два дня не появлялся на станции, а на третий пришел. Но, увы, поймать его не удалось – удирает. Он бегает где-то в пределах станции – инфраструктура тут большая. Хозяйка животного очень переживает за судьбу малыша. Мы надеемся, что нам получиться его поймать", – рассказала Макогон в комментарии "Сегодня".

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К спецоперации по спасению котенка привлечены члены команды по спасению животных.

"Пока котенка поймать не удалось. Мы со спасателями установили в техническом помещении станции "Контрактовая площадь" котоловушку. Надеемся, что животное захочет покушать и попадется, но пока котенок не приходил", – добавила она.

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Автор: Денис Прядко