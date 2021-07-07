ТЦ в мае эвакуировали из-за "минирования" и спасали от пожара.

Харьковчанин Евгений Ивашко, который после смерти мэра Геннадия Кернеса набил его фамилию на своем лбу, отметился очередной выходкой.

На этот раз мужчина решил прогуляться в городском ТЦ "Никольский" в костюме священника с кропилом. Видео шутки он выложил на своей странице в Instagram.

Своим подписчикам Ивашко пояснил, что получил много жалоб на ТЦ из-за постоянных поджогов и "минирований": "Поэтому я решил его освятить".

По дороге в ТЦ мужчина успел освятить даже прохожих. Образ попа харьковчанин дополнил картонным головным убором с нарисованным красным крестом спереди.

Некоторые посетители восприняли освящение магазинов озадаченно.

21 мая Ивашко оскандалился видео, на котором он интересуется у харьковчан мнением насчет парада вышиванок.

В ТЦ работает 150 магазинов, рестораны, кино, боулинг, спортзал и пр. Строили "Никольский" с 2012 года на месте котлована, который был вырыт при предыдущем владельце.

Последнее сообщение о пожаре в Харьковском ТЦ в сети за 24 мая 2021 года. Тогда горело одно из помещений на втором этаже. Примечательно, что инцидент произошел через три дня после открытия ТЦ. А 22 мая посетителей эвакуировали из ТЦ из-за сообщения о минировании.

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Автор: Яна Ставская