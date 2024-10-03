Известный учитель и языковед Александр Авраменко рассказывает о распространенных ошибках, которые часто допускают украинцы и объясняет, как надо говорить правильно.
Так, он анализирует фразу Нестора Шуфрича: "Я думаю, что этот вопрос надо задать Авторам постановления".
Прежде всего, Авраменко указывает на неправильное ударение в слове "авторы" - оно должно быть на последнем слоге.
"Запомните: в единственном числе - Автор, во множественном - авторЫ", - объясняет он.
Вторая ошибка, отмечает языковед - в словосочетании "задавать вопрос".
Как объясняет Авраменко, правильно говорить "ставити питання", а "задают" домашнее задание.
Ранее Авраменко объяснял историю происхождения и значение фразеологизма "прикрыть фиговым листком", а также рассказывал, как правильно - щелкать или кликать.