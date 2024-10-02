Для проверки употребления буквы "і" в иноязычных словах есть удобное правило.

Кроме обычного суржика, распространенной ошибкой в повседневном общении на украинском языке является наложение русского произношения на слова иноязычного происхождения. Об этом рассказал языковед Александр Авраменко.

В частности примером такого "рашн-стайл" произношения являются слова "лимузин", "политика", "магазин". Чтобы не допускать ошибки в таких словах, Авраменко советует запомнить "правило девятки".

"Где ты съешь эту чашу жира", - эта фраза хоть и немного бессмысленна по смыслу, но хорошо запоминается. Полезна она тем, что в ней собраны все девять согласных букв, после которых нужно употреблять именно букву "и" в словах иноязычного происхождения. Остальные согласные, которые в этой фразе отсутствуют, наоборот, предусматривают употребление буквы "і" в иноязычных словах.

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Другие советы от языковеда

Как писал УНИАН, языковед Александр Авраменко объяснил разницу между словами "чашка", "чашка" и "чашка" и "чашка". На самом деле они не являются полными синонимами.

Также мы рассказывали, как перевести на украинский русский флазу "долг платежом красен". Авраменко предупредил, что устойчивые фразеологизмы не переводят буквально.

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