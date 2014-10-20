В Саудовской Аравии лучших учителей обещают наградить автомобилями BMW

Министерство образования Саудовской Аравии решило наградить выдающихся педагогов автомобилями класса люкс — такими, как BMW, — и чеками на сумму от 10 до 120 тысяч саудовских риалов (от 2,5 до 32 тысяч долларов). Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Arab News.

На награды могут претендовать лучшие учителя и директора школ. Учеников-отличников также предлагают отметить (каким именно образом, не уточняется). Известно, что лауреатов 2014 года в министерстве образования уже выбрали. Там отметили, что награждение машинами BMW должно стать отличной мотивацией.

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Более четверти бюджета Саудовской Аравии тратится на образование. В королевстве работают восемь университетов, свыше 24 тысяч школ, большое количество колледжей и прочих образовательных учреждений.

Гражданам королевства образование предоставляется бесплатно. Кроме того, правительство обеспечивает студентов всем необходимым для учебы, например, литературой.