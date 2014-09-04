В Индии 18-летняя девушка вышла замуж за собаку

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на The Daily Mirror.

Животное привезли на свадьбу в машине с водителем. Церемония была проведена по настоянию деревенского совета, которые таким образом рассчитывают избавить девушку от злых чар, которые якобы грозят не только ей, но и ее семье и всей деревне в целом.

Читайте такжеЖители американского поселка избрали своим мэром псаЕсли бы она отказалась от церемонии, то, как утверждали старейшины, в браке с мужчиной ее бы ждало несчастье.

Выйти замуж за мужчину, как пообещали Мунде, она сможет через несколько месяцев. Однако до этого момента ей надлежит всячески заботиться о домашнем питомце.

Это не первый случай, когда деревенские девушки в Индии выходят замуж за собак. Такой ритуал избавления от злых чар существует в нескольких населенных пунктах в этом районе.

«Соседи сказали, что многие девушки, которые, как и я, следовали этому ритуалу, избавились от своих злых чар и сейчас живут счастливой жизнью», – заявила Мунда.