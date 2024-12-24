Ее программа тренировок включает плавание.

Тренер по плаванию из США 65-летняя Сьюзан Ингрэм поделилась, как ей удается сохранять форму, которую она считает лучшей за всю жизнь, пишет журнал Parade.

"Плавание - одно из тех спортивных занятий, которое успокаивает разум и наращивает мышцы с помощью щадящего и травмобезопасного способа. Это вид спорта, который идеально подходит для пожилых людей, и многие, привыкнув к воде, преуспевают в плавании", - говорится в публикации

Хотя Ингрэм в своем возрасте продолжает активно достигать новых целей, по ее словам, дело вовсе не в этом и не в физической форме, а в способности наслаждаться опытом.

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Тренер считает, что занятия спортом дают возможность для социальной активности, новых знакомств и удовлетворения жизнью через движение.

Ее программа тренировок включает:

Плавание. С понедельника по пятницу Ингрэм плавает по 75 минут в день. Каждый заплыв включает восьмиминутную разминку легким плаванием, семь минут работы ногами в воде, семь минут упражнений, а затем "основной сет" продолжительностью около 45 минут.

Силовые тренировки. Ингрэм посещает тренажерный зал дважды в неделю по 30 минут каждый раз, уделяя основное внимание плечам и спине.

Другие виды упражнений. Раз в неделю Ингрэм гуляет 40 минут с мужем. По выходным ей также нравится ходить на занятия пилатесом или горячей йогой.

Женщина рекомендует начинать с малого и легкого:

"Не пытайтесь сначала составить расписание на всю неделю… Делайте то, что вам нравится, и в то время, которое легко вписывается в ваш график. Когда эти маленькие шаги станут нормой, добавьте еще одно занятие к списку".

Напомним, ранее врачи назвали привычки, которые должны взять на вооружение люди после 50.

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