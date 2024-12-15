Тренер по знакомствам рассказала, как женщины вредят себе, прежде чем найти любовь.

Многие одинокие женщины счастливы в своем статусе и наслаждаются насыщенной, полной жизнью. Но для многих женщин это может быть совсем не так.

Тренер по знакомствам Ронни Энн Рей назвала основные факторы, которые оставляют женщин одинокими:

1. Они чувствуют себя недостойными

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Женщине нужно полюбить себя, осознать свою ценность и достоинство, прежде чем она сможет привлечь здоровые отношения, о которых мечтала.

Когда женщины чувствуют себя недостойными, это может существенно повлиять на их статус в отношениях. Это часто приводит к трудностям в формировании и поддержании здоровых партнерских отношений. Согласно исследованию, это может привести к нестабильности отношений или к их полному избеганию.

2. Они думают, что их время для любви прошло

Некоторые женщины старшего возраста одиноки из-за развода или овдовения, и считают, что у них уже был шанс на любовь. Они предполагают, что существует некий коэффициент любви, и быть влюбленным один раз — это все, чего можно ожидать.

Психотерапевт Мэри Джо Рапини объясняет, что женщины старшего возраста становятся очень самосознательными, до такой степени, что "начинают видеть все свои недостатки, особенно во внешности".

"Вскоре они оказываются одни и начинают думать, что никого не заслуживают. Когда мужчина ищет женщину, любые флюиды ненависти к себе громко и отчетливо звучат", - акцентировала специалист.

3. Они ищут совершенства в партнере

Хорошая новость в том, что вам не нужен идеальный мужчина, чтобы иметь здоровый роман. Лучше всего работать с мужчиной, который открыт для обучения, роста и общения.

У каждого есть предпочтения, и вы заслуживаете того, чего хотите от партнера. Но должен ли рост что-то решать, если партнер хорошо относится к женщине? "Расставьте приоритеты и сосредоточьтесь на том, что действительно важно для вашего счастья", - сказала она.

Исследования показывают, что стремление к совершенству может очень негативно повлиять на статус отношений.

4. Они слишком рьяно охраняют свое сердце

Если вам исполнилось 35, вы уже пережили свою долю сердечных травм, из-за которых часто чувствуете себя настороженно рядом с мужчинами. Однако, когда вы не открываетесь и не позволяете себе быть уязвимым, это будет держать вас одиноким. Вы не сможете установить сердечную связь, если будете настаивать на сохранении безопасности. Это оттолкнет хорошего мужчину.

5. Они считают, что все мужчины похожи на их бывших

Если женщина склонна встречаться с одним типом мужчин, то ей следует задуматься над тем, чтобы познакомиться с мужчинами, которые не в ее вкусе. "Расширьте границы, чтобы увидеть, кто еще может привлечь ваше внимание. Вот как найти хорошую пару, смешивая вещи", - сказала специалист.

6. Они относятся к процессу свиданий слишком серьезно

Хотя свидания могут быть эмоциональным процессом, вам, возможно, нужно осознать, что вы относитесь к этому процессу слишком серьезно.

Высокая чувствительность к процессу знакомств, часто называемая чувствительностью к отвержению, может существенно повлиять на отношения. Согласно исследованию, люди, испытывающие более высокую чувствительность к отвержению, как правило, имеют более низкую удовлетворенность отношениями, более высокий уровень конфликтов и большую вероятность остаться одинокими из-за страха быть отвергнутыми и негативной интерпретации поведения потенциального партнера.

7. Они не желают быть интроспективными

Знакомства требуют знаний и мудрости, чтобы найти хорошего мужчину. Это путь самопознания. Всегда старайтесь честно отвечать на эти вопросы для себя.

Что вам нравится и чего вы хотите? Что делает вас счастливыми? Вы слишком критичны или слишком принимаете?

Открыто ли ваше сердце? Вы провели свою работу по исцелению? Вы укрепили свою уверенность и чувство собственного достоинства? Как вы можете стать более устойчивыми? Что вы знаете о свиданиях и понимании мужчин?

Самоанализ обязателен, если вы надеетесь избежать повторения проблемных моделей из прошлого и хотите познакомиться с мужчиной для здоровой, долгой любви, чтобы получить роман, о котором вы мечтали.

8. Они не верят в идею любви

Если вы не верите, что найти любовь реально, зачем вообще беспокоиться? С таким отношением вы можете оставаться одинокими вечно.

Вам нужно достичь точки, когда вы без сомнений знаете, что любовь - это ваша судьба. Неважно, сколько мужчин вы встречаете, поскольку каждый из них приближает вас к нужному вам мужчине. Когда вы придерживаетесь этой веры, вы можете оставаться мотивированными, активными и не сдаваться.

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