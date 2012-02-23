ОГА: Днепропетровская область снижает долги по зарплате

Днепропетровская область находится среди лидеров по уровню среднемесячной зарплаты в Украине, заявляет заместитель председателя облгосадминистрации Мария ПУСТОВАЯ.

Как сообщает ИА «Мост-Днепр» со ссылкой на пресс-службу ОГА, по ее словам, «среднемесячная заработная плата в области за 2011 год составила 2791 грн, что в 2,8 раза превышает уровень минимальной заработной платы по Украине. При этом средняя заработная плата на предприятиях базовых отраслей региональной экономики, таких как ГМК и энергетика, 5 тыс. грн. В рейтинге областей Украины Днепропетровский регион - среди лидеров по уровню среднемесячной заработной платы. Темп роста номинальной заработной платы в отношении к соответствующему периоду прошлого года составил 17,8%».

При этом М.ПУСТОВАЯ отметила, что происходит постоянное уменьшение задолженности по заработной плате, оставшейся от предыдущих лет.

«За 2011 году в регионе сокращена общая задолженность по выплате заработной платы на 36% или на 8,4 млн. грн. На 1 января 2012 года объем общей задолженности составил 14,8 млн. грн. Количество предприятий-должников по выплате заработной платы сокращены на 46 единиц: с 77 предприятий на 1 января 2011 года до 31 предприятия на 1 декабря 2011 года. Всего, благодаря жесткому контролю со стороны губернатора Александра ВИЛКУЛА, на протяжении 2010-2011 гг. задолженность заработной платы сократилась в 6 раз - с 89 млн. грн. до 14,8 млн. грн. На сегодняшний день в области отсутствует задолженность по выплате заработной платы работникам бюджетных учреждений, финансируемых из местных бюджетов», - заявила М.ПУСТОВАЯ.

По ее словам, в Днепропетровской области отдельное внимание уделяется детенизации трудовых отношений и легализации доходов работающего населения. По поручению губернатора А.ВИЛКУЛА для обеспечения соблюдения законных прав граждан с 2011 года в области, в каждом городе и районе созданы и работают рабочие группы по вопросам легализации заработной платы, куда входят соответствующие контролирующие органы.

Как отметила М.ПУСТОВАЯ, по итогам 2011 года на 1 165 предприятиях области была повышена заработная плата сотрудникам.