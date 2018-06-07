Фред Айзенбергер: Вы не отличите украинского канадца от других, пока не спросите о его происхождении

О вечном противостоянии столицы и провинции дискутировали на днях участники дебатов «Столица – приоритетный центр экономического развития страны», организованных в Киеве Фондом «Эффективное управление» и британской компанией Intelligence Squared. Могут ли стольные города быть локомотивами роста экономики государства в целом? Справедливо ли концентрировать в столице больший объем ресурсов, чем в других регионах страны? Среди тех, кто отвечал на эти риторические вопросы, был глава Канадского института урбанистики Фред Айзенбергер. С 2006-го по 2010 год он руководил городом Гамильтоном – крупным портовым и промышленным центром в провинции Онтарио. Полюбовавшись летним Киевом, господин Айзенбергер поделился с «Профилем» своим опытом градоуправления и взглядом на устойчивое развитие нашей столицы

Жизнь в крупных украинских городах давно превратилась в борьбу: автомобилистов и пешеходов, промышленности и природы, новостроек и архитектурного наследия. А какова доля борьбы и гармонии в жизни канадских городов? Все проблемы, о которых вы сказали, хорошо знакомы и жителям Канады, даже несмотря на то, что наши города достигли большего прогресса. В Гамильтоне мы потеряли много памятников архитектуры, прежде чем осознали, что наше архитектурное наследие – часть нашего будущего. Мы создали систему Metrolinx – сеть общественного транспорта, соединяющую различные муниципалитеты, дабы инфраструктура способствовала равномерному развитию региона, но проблемы с транспортом остались. Мы до сих пор боремся за чистоту окружающей среды: множество машин по-прежнему являются главным источником загрязнения. Эти проблемы общие не только для Киева и Гамильтона, но и для ведущих городов по всему миру.

Гамильтон – также крупный индустриальный центр, где производится более половины канадской стали. Кто оплачивает защиту окружающей среды в регионе города? Власти и бизнес работают над этим скоординированно. Власти устанавливают стандарты производства и контроля выбросов, а промышленность эти стандарты принимает. Ответственность лежит на производителе, более того, его ответственность за продукт на протяжении всего цикла от изготовления до утилизации постепенно растет. Нам есть здесь над чем работать, но тенденция позитивная. Конечно, это сказывается на цене. Производство стали ресурсоемкое, и производители перекладывают часть своих расходов на плечи потребителей. Такова коллективная ответственность – понимание, что мы не можем игнорировать долгосрочную защиту нашей окружающей среды. Потому что если мы станем пренебрегать этими вопросами, вырастут наши расходы на здравоохранение и, в конце концов, будет страдать наше общество.

Украинское общество находится в начальной фазе понимания того, что по экономическим и демографическим причинам нашей стране необходимы мигранты. Между тем около четверти населения Гамильтона не было рождено в Канаде. Как отражается на жизни города его мультикультурность? Я сам – иммигрант, родившийся в Амстердаме. Наше сообщество, да и Канада в целом зависят от иммиграции как источника квалифицированной рабочей силы, источника роста. Поэтому на национальном, провинциальном и городском уровнях у нас разработана миграционная стратегия, которая предоставляет приезжающим в Канаду иностранцам возможность найти не только работу, но и понимание, приятие. Создание мультикультурного общества – один из успехов Канады. Это не значит, что у нас не было проблем с разным уровнем толерантности, межкультурных трений. Но в целом уровень толерантности в стране очень высок, а люди со всего мира могут найти возможности для работы и самореализации, сохраняя и развивая свою собственную культуру. Я могу одновременно быть настолько голландцем, насколько захочу, и канадцем, лояльным к своей стране. Такой принцип работает очень хорошо.

В провинции Онтарио также давно живет много украинских канадцев… Украинская диаспора очень многочисленна и очень сильна. Ее представители – канадцы во втором и третьем поколении, они очень глубоко ассимилированы в канадском обществе. Вы не отличите украинского канадца от других граждан страны до тех пор, пока не начнете расспрашивать о его происхождении. Украинские канадцы вышли на лидерские позиции на городском, провинциальном и национальном уровнях – тем более что у нас в управлении полное национальное и гендерное равенство.

С учетом миграции и мультикультурности, как вы думаете, остается ли у наших городов возможность создавать свою, особую идентичность? Можем ли мы говорить об идентичности киевлян и гамильтонцев – или же только о людях со всей Украины, живущих в Киеве, и людях со всего мира, живущих в Гамильтоне? Я думаю, у городов есть такая способность, и она реализуется. Гамильтон известен своим географическим положением, индустриальным наследием. У нас есть своя местная идентичность, которой мы можем делиться с людьми из других регионов Канады, да и со всем остальным миром тоже. Промышленность и технологическая квалификация Гамильтона стали его визитной карточкой. Торонто – финансовый центр. Киев – столица. История, культура, способность вашего города привлекать инвестиции также становятся его визитной карточкой, не говоря уже о большом числе образовательных и научных учреждений, развивающих инновации. Так что идентичность Киева очень многогранна.

Вы уже не в первый раз посещаете нашу страну. Каков ваш главный совет украинским коллегам по муниципальному управлению? Есть четыре-пять ключевых вопросов, о которых всегда должны думать города. Во-первых, это долгосрочное планирование. Во-вторых, необходимость мыслить на региональном уровне – вы не можете изолировать город от региона и соседей. В-третьих, импульс: выберете два-три направления, которые вы можете быстро развить, доказав бизнесу и обществу, что город двигается в правильном направлении, повысив уровень доверия. Ну и конечно же, надо не только заботиться о финансовых ресурсах, но и реагировать на социальные вызовы, бороться с бедностью. А вопросы экологии, которые, казалось бы, можно легко отбросить на обочину, должны быть приоритетом.

Варвара Жлуктенко, «Профиль»