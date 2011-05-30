Приоритеты Киева обсудят в стиле «Оксфордского клуба»

Во вторник, 31 мая, в Колонном зале Киевской городской государственной администрации (ул. Крещатик, 36) состоятся публичные дебаты на тему «Столица - приоритетный центр экономического развития страны».

Публичные дебаты организуют Фонд «Эффективное Управление» (Киев, Украина), Киевская городская государственная администрация и компания Intelligence Squared (Лондон, Великобритания).

В публичных дебатах примут участие представители экспертного сообщества, международных организаций, органов центральной и местной власти, бизнеса, образовательной среды.

Спикерами в дебатах «Столица - приоритетный центр экономического развития страны», которые проводятся в рамках презентации Стратегии развития Киева до 2025 года, выступят:

Фред ЭЙЗЕНБЕРГЕР, президент Канадского института урбанистики, бывший мэр города Хэмильтон, Онтарио, Канада;

Мартин РАЙЗЕР, директор Всемирного банка по Украине, Беларуси и Молдове;

Малколм СМИТТ, директор по градостроению и городскому дизайну международной компании ARUP, Великобритания;

Владимир ГРОЙСМАН, городской председатель Винницы.

Модератор дебатов – журналист и телеведущий Мустафа НАЙЕМ.

Начало дебатов – в 16.30.

Как сообщал УНИАН, проект публичных дебатов направлен на повышение информированности граждан Украины о важнейших экономических заданиях, которые стоят перед страной, и формирование культуры ведения конструктивной и аргументированной дискуссии.

Дебаты организуются в стиле «Оксфордского клуба». Для обсуждения темы дебатов формируются две панели спикеров, которые выступают «за и против» предложенного тезиса. Во время первой части дебатов спикеры из двух панелей по очереди излагают ключевые аргументы в поддержку своей позиции. Далее идет сессия вопрос-ответ, во время которой аудитория получает возможность задать вопрос и прокомментировать выступления спикеров. До и после дебатов проводится голосование аудитории относительно предложенной темы, что позволяет оценить, насколько убедительными были аргументы той или иной стороны во время дебатов.

Быть спикерами приглашаются ведущие украинские и международные эксперты, политики, представители бизнеса и общественных организаций.

Детальнее о проекте на сайтах:

http://www.unian.net/ukr/debaty

www.debaty.org