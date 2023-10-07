Эксперт по технологиям отопления из компании BestHeating предостерегла домовладельцев от использования пяти лайфхаков, рекламируемых в социальных сетях.

С приближением первых холодов, многие будут искать способы уменьшить счета за коммуналку. Несмотря на то, что в социальных сетях, особенно в TikTok, существует множество вирусных лайфхаков, позволяющих сэкономить на счетах, эксперты предупреждают, что некоторые из этих советов могут вызвать серьезные проблемы.

Как сообщает Express.co.uk, Джесс Стил, эксперт по технологиям отопления из компании BestHeating предостерегла домовладельцев от использования пяти лайфхаков, рекламируемых в социальных сетях.

1. Терракотовые горшки

Одна из чрезвычайно популярных тенденций TikTok, появившаяся прошлой зимой, заключалась в использовании терракотового горшка для обогрева комнаты.

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Хитрость заключалась в том, чтобы положить горшок вверх дном на три зажженные свечи, чтобы быстро и дешево обогреть комнату.

Однако по мнению эксперта эта идея таит в себе множество рисков. "Есть разные причины, по которым нам не следует этого делать, в том числе вероятность того, что терракотовый горшок взорвется или разобьется, что приведет к ожогам. Расплавленный воск под горшком также может стать причиной пожара, а также существует риск отравления угарным газом из-за отсутствия вентиляции свечей", - отмечает эксперт.

2. Лайфхак с обогревом кирпичом

Еще один хак TikTok — использование кирпича, помещенного в нагретую духовку, чтобы сохранить тепло в доме.

Джесс сказала: "Существует высокая вероятность того, что кирпич может взорваться из-за сильной жары и поставить под угрозу вашу жизнь. Кирпич также может загореться, и даже если он не загорится, он застрянет в духовке, поскольку он слишком горячий, чтобы к нему можно было прикасаться в течение длительного периода времени".

3. Крышки радиатора, сделанные своими руками

Некоторые поделились в социальных сетях своими собственными крышками радиаторов, сделанными своими руками. Хотя они могут быть красивыми, они могут нанести ущерб счетам за электроэнергию.

Джесс отметила: "Крышки блокируют попадание тепла в комнату, снижая эффективность радиатора. Это также сбивает с толку термостат и приводит к поломке термостатических радиаторных клапанов, поскольку невозможно определить температуру в помещении".

4. Походные печи и барбекю.

Прошлой зимой вирусная тенденция в социальных сетях привела к тому, что британцы использовали походные печи и барбекю в помещении, чтобы сэкономить деньги на приготовлении пищи. Они также служили источником тепла внутри домов.

Однако по всей стране резко возросло количество сообщений о том, что пожарные бригады тушат пожары. Джесс сказала: "Это чрезвычайно опасно, поскольку повышает риск отравления угарным газом, а также возможность сжечь имущество. Оставьте такое оборудование для приготовления пищи на открытом воздухе".

5. Ароматические радиаторы

Некоторые обмакивают маленькие губки в воду и кондиционер для белья, прежде чем положить их под верхнюю крышку конвекторного радиатора, чтобы приятный запах распространялся по дому.

Джесс добавила: "Влажные материалы, расположенные так близко к радиатору, создадут избыток влаги и конденсата, что может привести к появлению сырости и плесени".

Эксперт по отоплению сказала, что людям следует дважды подумать, прежде чем пробовать вирусные методы обогрева, поскольку они могут поставить под угрозу вашу жизнь.

"Некоторые могут показаться умными идеями экономии денег, но они поставят вашу жизнь под угрозу и приведут к серьезным пожарам, которые лишат вас средств к существованию. Есть гораздо более безопасные способы повысить теплоту дома, не тратя денег: от дешевых дополнений, таких как заслонки от сквозняков, до обогрева только той комнаты, которую вы используете", - отметила эксперт.

Как уменьшить платежку за электричество

УНИАН писал о том, что в квартире больше всего мотает свет. Существуют способы, как уменьшить количество потребляемой электроэнергии.

Подключенные через удлинитель электроприборы расходуют энергию даже тогда, когда ими не пользуются. Поэтому или отсоединяйте удлинитель от розетки, или вынимайте вилки приборов, подсоединенных к нему.

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