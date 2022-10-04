Большинство украинцев с замиранием сердца проверяют платежки. Еще бы! Ведь иногда счета там действительно могут напугать. Однако существуют способы, как уменьшить количество потребляемой электроэнергии.
Что в квартире больше всего мотает свет? Конечно же бытовая техника, которая круглыми сутками работает и таким образом незаметно для нас увеличивает счета в платежках.
Что отключать на ночь, чтобы уменьшить счет за электроэнергию
Бойлер. Это просто король "нулей" в платежках. Не забудьте выключить его на ночь, иначе он будет подогревать воду до самого утра.
Компьютер. Многие пренебрегают выключать компьютер из сети на ночь, а зря. Если вы используете ПК, старайтесь ежедневно отключать его от сети, чтобы снизить траты.
Телевизор. Уснул во время просмотра фильма и телевизор продолжает работать до самой ночи? Ну, с кем не бывает? С тем, кто хочет сэкономить на электричестве.
Wi-Fi-роутер. Ночью он нам не нужен. Смело выключайте и спите спокойно.
Зарядка для смартфона. Возьмие за правило контроливать время зарядки своего телефона. Не следует его заряжать всю ночь. Пользы от этого никакой, а свет "сожрет".
Также возьмите за привычку отключать от сети мелкие бытовые приборы:
- микроволновку;
- кофемашину;
- тостер;
- блендер;
- электрочайник;
- электрическую зубную щетку;
- электробритвы и т.д.
Помните, что подключенные через удлинитель электроприборы расходуют энергию даже тогда, когда ими не пользуются. Поэтому или отсоединяйте удлинитель от розетки, или вынимайте вилки приборов, подсоединенных к нему.