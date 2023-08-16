Если энергетики не задокументируют разрушение дома, они будут продолжать выставлять несчастным владельцам счета за свет.

Владельцы поврежденных или полностью разрушенных в результате войны домов могут продолжать получать платежки за свет.

Как говорится в материале УНИАН, по словам энергетиков, такая ситуация может произойти, если факт повреждения дома не был зафиксирован соответствующим образом. При этом, если потребитель имел накопленную задолженность до момента разрушения дома, то ее придется погасить, поскольку законодательно списать долги невозможно.

"Если у потребителя, к сожалению, повреждено домохозяйство, и все еще проводятся начисления, с большой вероятностью нашим сотрудникам невозможно было идентифицировать повреждение из-за отсутствия доступа к объекту. Либо не было данных от власти, либо сам потребитель к нам не обращался с соответствующей информацией", - рассказали УНИАН в пресс-службе компании "ДТЭК Киевские электросети".

Видео дня

В ДТЭК просят украинцев, даже если они покинули свои дома и мигрировали, передавать актуальные показатели счетчика электроэнергии. Это нужно делать в период с последних 2 дней текущего месяца до 3-го числа следующего месяца.

"Даже, если клиент вынужден был временно покинуть свое жилье, и, соответственно, не использует электроэнергию — обязательно нужно дублировать предварительный показатель", - пояснили в компании.

Тариф на электричество во время войны

С 1 июня 2023 года тариф за электроэнергию для населения увеличился с 1,44 и 1,68 грн до 2,62 гривен за киловатт-час. К этому добавилось увеличенное потребление энергоресурса из-за жаркой погоды летом.

Вследствие этого многие украинцы были шокированы счетами за электричество, которые поступили им в июле и августе.

Украинцам объяснили, почему они теперь платят за электричество больше. Часть средств, которую платило государство, теперь нужно будет собирать с населения.

В июле 2023 года относительно июля 2022 года, в среднем стоимость коммунальных услуг выросла на 14,7%. Больше всего, при этом, поднялась стоимость электрической энергииИИ-плюс 69,7%.

Вас также могут заинтересовать новости: