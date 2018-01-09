Секса не было у нас в СССР: глава Николаевской ОГА оконфузился, продекламировав стих пророссийской поэтессы

Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко 8 января опубликовал в Facebook поздравление с праздниками для своей аудитории. Он также записал видео, на котором декламирует стих.

"А секса не было у нас в СССР / И потому рождались дети от любви [...] росли в большой стране, / Где свежий хлеб вкусней казался, чем икра [...] И борщ не фоткали, чтоб хвастать в инстаграм… / Но дружба та – она намного ближе мне", - говорится в стихе.

Автор стиха - Ирина Самарина. В других своих произведениях она называет участников Революции достоинства "продажными людьми", критикует президента Петра Порошенко, выражает почтение к России и Победе, и пишет: "Кто чтит УПА – рождён без головы".

Савченко раскритиковал, в частности, известный волонтер Роман Синицын. Ранее он назвал Савченко "клоуном", заявил, что тот "хочет быть похожим на Кадырова", а также "дружит" с фигурантом дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремия Юрием Крысиным. После того, как Савченко потребовал от Синицына извинений, Синицын опубликовал видео, в котором извинился "перед всеми клоунами".

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Савченко в октябре 2016 года "прославился" тем, что умудрился сделать огромное количество ошибок во время написания задания на конкурсе на должность губернатора. Но при этом на нем победил.

Недавно Савченко появился на открытии елки в Николаеве после проведенного в Киеве отпуска, шокировав общественность переломанным носом и синяком под глазом. В пресс-службе ОГА ответили, что вопрос появления травм на лице глава не комментирует.