Суд засекретил текст приговора Крысину в деле об убийстве Веремия

Текст приговора Юрию Крысину за причастность к убийству журналиста Вячеслава Веремия засекречен. Об этом рассказали в пресс-службе Шевченковского суда Киева, передает РБК-Украина. "Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании, сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы открыть текст", - сказал собеседник.

Читайте такжеВ ОБСЕ обеспокоены условным приговором по делу об убийстве журналиста Веремия Вместе с тем, по словам представителя пресс-службы, сегодня, 28 декабря 2017 года, должны решить, откроют ли текст приговора. Данная информация обнародована в Едином реестре судебных решений, однако, как отметил собеседник, в связи с тем, что дело рассматривалось в закрытом судебном заседании, "была сделана определенная отметка и в соответствии с этим текст приговора закрывается".

Как сообщал УНИАН, 22 декабря 2017 года Шевченковский районный суд Киева вынес приговор по делу об убийстве журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия во время Евромайдана. Обвиняемый по делу Юрий Крысин признан виновным, ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком два года.

Журналист погиб ночью 19 февраля 2014 года, когда на перекрестке Владимирской и Большой Житомирской в Киеве, неизвестные мужчины с битами и оружием, в касках, камуфляже и черных масках напали на Веремия и IT-специалиста "Вестей" Алексея Лымаренко. Мужчины возвращались с работы на такси. Таксиста, Веремия и его коллегу они вытащили из авто и жестоко избили. Водитель получил серьезные травмы ноги, Лымаренко изуродовали лицо, а Веремий получил пулевое ранение в грудь.