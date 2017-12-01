Приключения неудачника в России: мужчина хотел поджечь авто и загорелся сам (видео)
11:06, 01 декабря 2017Курьёзы
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Перепуганный мужчина на видео быстро убегает с места преступления и на ходу пытается потушить на себе огонь.
Поджечь "Мерседес" и едва самому не сгореть заживо. В сети все большую популярность приобретает видео из российской Перми.
На кадрах видно, как мужчина в капюшоне подходит к люксовой машине, разливает легковоспламеняющееся вещество, поджигает спички. И здесь неожиданно вместе с машиной вспыхивает сам.
Перепуганный мужчина быстро убегает с места преступления и на ходу пытается потушить на себе огонь.
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