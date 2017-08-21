"Россия - Дружба - Ракушка!": соцсети насмешил предвыборный плакат в оккупированном Крыму (фото)
20:45, 21 августа 2017Курьёзы
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Пользователей соцсетей озадачила логическая цепочка в слогане.
Предвыборный плакат из Крыма насмешил сеть / фото Сегодня
Предвыборный плакат из оккупированного Севастополя стал поводом для насмешек в интернете. В частности, внимание пользователей привлек слоган "Россия-Дружба-Ракушка!", передает Сегодня.
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Как оказалось, последний пункт – это летняя площадка в городе. "Неплохо. Впрочем, надпись "конь, борщ, 29" выглядела бы ничуть не хуже", – иронизируют комментаторы.
фото Сегодня
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