"Россия - Дружба - Ракушка!": соцсети насмешил предвыборный плакат в оккупированном Крыму (фото)

Предвыборный плакат из оккупированного Севастополя стал поводом для насмешек в интернете. В частности, внимание пользователей привлек слоган "Россия-Дружба-Ракушка!", передает Сегодня.

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Как оказалось, последний пункт – это летняя площадка в городе. "Неплохо. Впрочем, надпись "конь, борщ, 29" выглядела бы ничуть не хуже", – иронизируют комментаторы.

Ранее УНИАН сообщал, что россиян поздравили с "23 февраля" билбордом с украинскими военными.