"Что дали, тем и латают": На Николаевщине водители жалуются, что ямы засыпают землей (видео)

На Николаевщине водители жалуются на то, что местные дорожники латают ямы смесью, похожей на землю. После такого ремонта по трассе вообще невозможно проехать.

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В Службе автомобильных дорог Николаевской области заверяют, что ликвидируют ямочность бывшим в употреблении асфальтом, а не землей, говорится в сюжете ТСН.

Водители рассказывают, что после ремонта «неизвестной смесью» в сухую погоду на такой дороге - сплошная пыль, а в дождь покрытие превращается в грязь.

Дорожники, в свою очередь, жалуются: «Что дали, тем и засыпают».

В Службе автодорог Николаевской области объясняют, что используют не землю, а применяемый асфальт, который якобы крепко утрамбовывается.

По их словам, так делают по всей Украине. За месяц фрезерованным асфальтом засыпали 75 тысяч квадратных метров ям.

Начальник Службы автомобильных дорог в Николаевской области Сергей Ткаченко заявляет, что в ведомстве не хватает денег на горячий асфальт.

"Не верю я, что это земля. Это город фрезеровал свои дороги. Мы теперь покупаем у них этот материал и ликвидируем аварийную ямочность, потому что на горячий асфальто-бетон у нас, к сожалению, денег не хватает", - сказал Сергей Ткаченко.

В Службе автодорог также отметили, что проверят информацию по жалобам через неделю и если будет установлено, что ямы засыпали землей, то дорожников заставят проводить ремонт за собственные средства.