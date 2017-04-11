"Что дали, тем и латают": На Николаевщине водители жалуются, что ямы засыпают землей (видео)

14:27, 11 апреля 2017
Курьёзы
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Водители рассказывают, что после ремонта «неизвестной смесью» в сухую погоду на такой дороге - сплошная пыль, а в дождь покрытие превращается в грязь.

Фото УНИАН

На Николаевщине водители жалуются на то, что местные дорожники латают ямы  смесью, похожей на землю. После такого ремонта по трассе вообще невозможно проехать.

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В Службе автомобильных дорог Николаевской области заверяют, что ликвидируют ямочность бывшим в употреблении асфальтом, а не землей, говорится в сюжете ТСН.

Водители рассказывают, что после ремонта «неизвестной смесью» в сухую погоду на такой дороге - сплошная пыль, а в дождь покрытие превращается в грязь.

Дорожники, в свою очередь, жалуются: «Что дали, тем и засыпают».

В Службе автодорог Николаевской области объясняют, что используют не землю, а применяемый асфальт, который якобы крепко утрамбовывается.

По их словам, так делают по всей Украине. За месяц фрезерованным асфальтом засыпали 75 тысяч квадратных метров ям.

Начальник Службы автомобильных дорог в Николаевской области Сергей Ткаченко заявляет, что в ведомстве не хватает денег на горячий асфальт.

"Не верю я, что это земля. Это город фрезеровал свои дороги. Мы теперь покупаем у них этот материал и ликвидируем аварийную ямочность, потому что на горячий асфальто-бетон у нас, к сожалению, денег не хватает", - сказал Сергей Ткаченко.

В Службе автодорог также отметили, что проверят информацию по жалобам через неделю и если будет установлено, что ямы засыпали землей, то дорожников заставят проводить ремонт за собственные средства.

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Теги: #дороги#Николаевщина