В банке РПЦ раздали "под честное слово" 5 миллиардов рублей

Из банка «Пересвет», основным владельцем которого является Русская православная церковь, исчезли 5 миллиардов рублей перед крахом финучреждения. Об этом сообщают «Ведомости».

Издание со ссылкой на источник, сообщает, что из кассы банка «Пересвет» накануне введения временной администрации исчезли около 780 миллионов рублей, примерно 50 миллионов долларов и 25 миллионов евро.

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Как рассказал источник, деньги из кассы выдавались под расписки и под отчет, но в банк не возвращались.

Когда в «Пересвет» пришла временная администрация, то документов, удостоверяющих, кому выдавались деньги из кассы, не было. Деньги, по словам кассиров, были выданы «под честное слово».