Трампу советуют оказаться от поездки в золотой карете Елизаветы II - The Times

Официальная процессия с королевской каретой является одним из элементов церемониала при приеме иностранных лидеров в Великобритании.

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Так, издание указывает на то, что в 2015 году подобный прием был оказан президенту Мексики, который проехал в золотой карете по улицам британской столицы.

В то же время желание Белого дома получить аналогичный прием вызывает опасения у служб безопасности, пишет РБК.

Сотрудники спецслужб полагают, что обеспечить безопасность американского лидера в этом случае будет намного сложнее, чем если бы он ехал на автомобиле. К примеру, в 2011 году, во время визита в Лондон Барака Обамы, кортеж американского лидера прибыл в Букингемский дворец на бронированных автомобилях, отказавшись от традиционной процедуры приема.

Источник The Times отметил, что, в отличие от традиционной кареты, автомобиль президента США способен противостоять самым различным типам угроз. «Он способен противостоять даже атаке с использованием гранатомета. Если он (президент США) находится в автомобиле, то ему гарантирован высочайший уровень защиты, и кроме того, он может передвигаться с большой скоростью», — отметил источник. По его мнению, если же Трамп будет находиться «в золотом экипаже, который провезет по улице пара лошадей, риск серьезно увеличится».