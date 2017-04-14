The Washington Post: Пока США отвернулись, Россия и Иран начали играть более важную роль в Афганистане

Иран и Россия усилили вызовы американской власти в Афганистане, говорят американские и афганские официальные лица. Они ухватились за неуверенность в будущей политике США, чтобы расширить связи с "Талибаном" и ослабить поддерживаемое Западом правительство страны.

Об этом пишет Эрин Канингем в статье "Пока США отвернулись, Россия и Иран начали играть более важную роль в Афганистане", опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

Усугубляется напряженность между Соединенными Штатами, Ираном и Россией из-за конфликта в Сирии, и власти обеспокоены тем, что последствия могут навредить шансам Афганистана на мир. В течение многих лет Иран и Россия добивались вывода войск США.

Теперь, когда "Талибан" завоевывает территории, и у Белого дома, похоже, нет четкой политики в отношении Афганистана, Иран и Россия усилили поддержку повстанцев и вытеснили Соединенные Штаты из региональной дипломатии по вопросу войны.

В пятницу Россия проведет переговоры на высоком уровне по Афганистану с иранскими, пакистанскими и китайскими дипломатами, сообщили в Кремле. Но Соединенные Штаты, раздраженные недавней поддержкой Москвы в отношении "Талибана", не подтвердили свое участие.

Россия "начала публично узаконивать талибов", а недавние действия России и Ирана в Афганистане "направлены на то, чтобы подорвать Соединенные Штаты и НАТО", - заявил в Сенате, в феврале, генерал Джон Николсон-младший, командующий войсками США в Афганистане.

В Афганистане находится примерно 8 400 военнослужащих, большинство из которых в составе миссии НАТО по оказанию помощи афганским силам. Остальные – часть операции по борьбе с терроризмом, направленной против "Аль-Каиды" и местного филиала "Исламского государства".

Николсон сказал, что Иран и Россия "обсуждают усилия" по поддержке повстанцев "Талибана", и что Россия "стала более напористой в течение прошлого года".

"Мы знаем, что есть диалог. Мы знаем, что в Афганистане есть отношения между Ираном и Россией", - сказал он. И Иран, с длинной, уязвимой границей с Афганистаном, "напрямую поддерживает "Талибан" в западном Афганистане, сказал он.

Хотя Россия и шиитский Иран кажутся маловероятными союзниками такой жесткой суннитской группировки, как "Талибан", обе страны в течение многих лет были по разные стороны в конфликте. Обе поддержали изгнание "Талибана" при помощи США в 2001 году, и Иран был главным "благодетелем" антиталибского "Северного альянса".

Но Ирану и России не нравилось присутствие США, обе страны видели в США постепенно растущую угрозу.

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"Иран обеспокоен тем, что если американские войска будут в Афганистане, может произойти столкновение между двумя армиями", - сказал Мохаммад Акрам Арефи, профессор политики в университете Катеб в Кабуле.

"Иран также хочет возродить свою власть в регионе, заполучив влияние в Афганистане. И если там будет Америка, он не сможет получить то влияние, к которому стремится", - сказал он.

Россия, которая также рассматривает Афганистан как часть своей сферы влияния в Центральной Азии, предположила, что "Талибан" является эффективным оплотом против подъема "Исламского государства". Местное ответвление "Исламского государства" организовало смертельные атаки, но не смогло закрепиться за пределами своей базы в восточном Афганистане.

В попытке подорвать законность афганского правительства, Россия поставила под сомнение способность афганских сил безопасности бороться с "Исламским государством". Тем не менее, Иран и Россия опровергают заявления о том, что они предоставляют оружие или денежные средства "Талибану".

В заявлении, отправленном по электронной почте на этой неделе, посольство России в Кабуле сообщило, что эти высказывания – это "абсурдные измышления", призванные отвлечь внимание от провала миссий США и НАТО.

"Продолжается ряд необоснованных обвинений против России в отношении предполагаемой поддержки движения "Талибан", - сказали в посольстве.

Пресс-секретарь движения "Талибан" также назвал эти утверждения не соответствующими действительности.

"Наши контакты с Россией осуществляются только в политических и дипломатических целях", - сказал в телефонном интервью их представитель Забиулла Муджахид. Он не сказал, будут ли представители талибов присутствовать на московских переговорах.

Но американские и афганские чиновники говорят, что отношения между Россией, Ираном и "Талибаном" выходят за рамки дипломатии, и что конфликт с Соединенными Штатами в других местах может побудить Иран и Россию поднять ставки здесь.

Афганские законодатели начали расследование предполагаемых связей, включая возможное ирано-российское сотрудничество для доставки оружия повстанцам в беспокойных провинциях на юге и западе.

Гюль Ахмад Азами – афганский сенатор провинции Фарах, расположенной вдоль иранской границы. Он говорит, что сотрудники разведки проинформировали его об оружии, которое было транспортировано в Фарах из Ирана, частично, чтобы обеспечить лояльность местных командиров. Официальные лица в Кабуле, Гильменде, Урузгане и Герате сделали аналогичные заявления.

В провинции Гильменд на юге, губернатор провинции Хаятулла Хаят перечислил типы вооружения, которое, по его словам, местные боевики получают от России при помощи Ирана. В этот список входят наземные мины, снайперские винтовки, реактивные гранаты и 82-мм минометы.

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"Нет сомнений" в том, что обе страны помогают талибам, - сказал Хаят. Он сообщил, что его тоже проинформировали сотрудники разведки.

Он утверждал, что иранские советники присутствовали на поле битвы, также ссылаясь на данные разведки и лидеров племен в районах, где ведутся боевые действия. Начальник полиции провинции Урузган Гулам Фарук Сангари также сообщил афганской службе "Голоса Америки", что российские советники оказывают помощь повстанцам.

Ни одно из этих заявлений не может быть проверено, и военные власти США не сказали, знают ли они об иранском и российском персонале на местах. Но эти утверждения указывают на масштабы дискуссии о влиянии России и Ирана, которая доминирует в Афганистане в последние недели.

"Мы обеспокоены тем, что Афганистан может стать второй Сирией, где мировые державы будут противостоять друг другу", - сказал Азами, сенатор провинции Фарах.

Хотя президент Трамп занял жесткую позицию в отношении Ирана, он мало говорил о своем видении роли США в Афганистане. Только за последние несколько дней отношения США и России резко ухудшились, после ракетного удара США на прошлой неделе по сирийской военной авиабазе. Администрация США утверждает, что авиабаза использовалась для запуска самолетов, которые предположительно совершили нападение с применением ядовитого газа 4 апреля, в результате которого погибли десятки мирных жителей в сирийской провинции Идлиб.

По словам чиновников, состояние отношений США, России и Ирана определит стабильность Афганистана.

"Во-первых, люди сейчас обеспокоены тем, как американцы настроены в отношении Афганистана, не изменят ли они свое намерение поддерживать нас", - сказал Мохаммад Натеки, советник в канцелярии главы Афганистана Абдуллы Абдуллы.

"Связь между Афганистаном, США и НАТО очень сильна", - сказал Натеки, который провел в Иране десятилетия. "Но если между Ираном, США и Россией будут плохие отношения, это будет очень опасно для нас".