В Германии разыскивают актеров на роль "русских" для военных учений НАТО и США (видео)
14:12, 30 марта 2017Курьёзы
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От кандидатов требуется знание английского и немецкого языка, плюсом будет владение русским, польским или чешским.
В Германии разыскивают актеров на роль русских в военных учениях НАТО
В Германии разыскивают актеров на роль "русских" для военных учений НАТО и армии США. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Играть придется мирное население в зоне конфликта, в частности, роль фермеров или торговцев. От кандидатов требуется знание английского и немецкого языка, плюсом будет владение русским, польским или чешским.
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Отмечается, что военные маневры будут проходить на американских полигонах в Баварии в апреле, где будут построены русские поселения.
За день в роли россиянина будут платить до 120 евро.
Ранее сообщалось, что в России юнармейцы будут штурмовать макет Рейхстага.
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