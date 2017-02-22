В России юнармейцы будут штурмовать макет Рейхстага

Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает Русская служба ВВС.

"В парке "Патриот" строим Рейхстаг. Не в полном виде, но для того, чтобы наши юнармейцы могли штурмовать не что попало, а конкретное место", - сказал он.

Также Шойгу рассказал, что в парке построят "полноразмерную партизанскую деревню", где будут размещены коровник, свинарник, кухня, "землянка замполита" и "класс подготовки подрывников". По его словам, в парке также создают целую "линию фронта" с окопами и блиндажами.

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Стоит отметить, что парк "Патриот" - военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил РФ.

Как известно, в конце октября 2015 года в России было зарегистрировано молодежное движение "Юнармия". Организация создана по инициативе министра обороны на основе "Движения юных патриотов".

В сентябре 2016 года Шойгу заявлял, что "Юнармия" не ставит перед собой цели милитаризировать молодежь. "Говорят, что мы занимаемся милитаризацией страны, чтобы у нас там все ходили строем. Это, конечно, далеко не так", - сказал он тогда.

Тем не менее ведомству не нравится, что "делают в отдельных субъектах с молодыми людьми и то, что показывают на экранах телевизоров", добавил Шойгу, не уточнив, что конкретно имеет в виду.