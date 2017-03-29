"Угроза духовным скрепам": Патриарх Кирилл "перемолол в мясорубке" всю интеллигенцию за революцию 2017 года

Патриарх Кирилл заявил, что интеллигенция в первую очередь несла ответственность за революцию 1917 года.

Об этом сообщает "Радио свобода".

По его словам, "мясорубка, которая перемолола всю интеллигенцию, является следствием преступлений, которые интеллигенция совершила против веры, против Бога, против своего народа, против своей страны".

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Также патриарх рассказал, что сожалеет, что сейчас продолжается "война исторических аргументов". По его словам, разные трактовки не должны стать причиной новых гражданских конфликтов.

В феврале 2017 года патриарх Кирилл назвал революцию 1917 года "великим преступлением".