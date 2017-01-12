В России митрополит назвал балет "Щелкунчик" "оккультной постановкой"

Об этом сообщает местный сайт «НГС».

Перед началом оперы митрополит Тихон в своей речи преподнес новую оперу как альтернативу балету «Щелкунчик», который часто ставят именно в декабре-январе.

«Щелкунчик — он, считается, что принц-оборотень, такая оккультная постановка, поэтому, если уж говорить о наших традициях, то хотелось бы, чтоб праздник отражал суть Рождества Христова», – заявил он.

Композитор оперы «Рождество» — жена новосибирского священника РПЦ Ираида Сальникова. В основу либретто оперы лег евангельский сюжет о Рождестве, а хор во время постановки исполняет произведения на стихи русских поэтов, — пояснила Сальникова. «Рождество» — не первая постановка Ираиды Сальниковой в НОВАТе. В прошлом году она представляла публике ораторию о князе Владимире.

Отметим, время от времени церковные служители Российской православной церкви удивляют своими заявлениями. Так, в ноябре прошлого года патриарх РПЦ Кирилл назвал Иисуса Христа "лузером".