"Афера космических масштабов": в Иране "туристическая полиция" обобрала российских охотников за метеоритами

Об этом «Газете.Ru» рассказал участник экспедиции астроном Тимур Крячко.

Двое участников экспедиции в январе отправились в иранский город Табас, где неделю занимались поисками метеоритов, упавших в пустыне. В один из дней к ним пришли полицейские, которые выяснили, что ничего противозаконного россияне не делают и лишь переписали их данные. На утро следующего дня, 16 января, их задержали люди в штатском, представившись туристической полицией, и изъяли якобы для проверки несколько камней и образцы метеоритов, специально привезенных в Иран в подарок Тегеранскому университету.

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«Эти люди не показывали ни удостоверений, ни координат. Таким образом, хотя мы не потеряли вещества наших новых находок, все наши подарки Тегеранскому университету оказались в руках людей, которые, по-видимому, решили, что привезенные из России пластинки метеоритов стоят больших денег», — рассказал Крячко. Члены экспедиции намерены сообщить официальным иранским властям о случившимся для прояснения ситуации.