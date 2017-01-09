В небе над Россией взорвался метеорит (видео)

Об этом сообщили в экстренных службах российского региона, передает ТАСС.

"Да, действительно, вечером 8 января в Архангельской области в плотных слоях атмосферы сгорел метеорит. До земли он не долетел. Очевидцы видели вспышку в небе", - сказал источник.

По его словам, никаких последствий это не вызвало. "Ни разрушений, ни пострадавших нет. На работе инфраструктуры это тоже никак не отразилось", - добавили в экстренных службах.

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В региональном управлении МЧС в то же время заявили, что в ведомство информация о возможном падении метеорита не поступала, заявок на ликвидацию последствий ЧП не было.

"Никакого подтверждения, что это было, у нас нет. Информация к нам не поступала, никто никуда не выезжал", - сказал собеседник агентства.

Напомним, 6 декабря 2016-го года жители города Саяногорск российского региона Хакасия наблюдали необычное космическое явление.