Новый год наступит на секунду позже

23 часа 59 минуты 60 секунд - такое время покажут сверхточные атомные часы в приближающуюся новогоднюю ночь. И так уже длинный, високосный, 2008 год продлится дольше еще на одну секунду, сообщает РИА Новости.

Согласно международным договоренностям, время на планете отсчитывается двумя способами: по вращению Земли вокруг Солнца и по атомным часам, использующим внутренние колебания атомов для очень точного отсчета времени. При этом, договорились ученые, эти два показателя времени не должны отличаться друг от друга более чем на 0,9 секунды.

Так, в 1972 году была придумана "високосная" секунда. Международные организации "координируют" время, добавляя ее к астрономическому году каждые 1-7 лет в конце суток либо 31 декабря, либо 30 июня. Год удлиняли уже 23 раза, пишет "Комсомольская правда". Последний раз - 31 декабря 2005 года.

В этом году время снова придется "продлить", объявили вчера специалисты Международной службы оценки параметров вращения Земли. Поэтому новый, 2009 год наступит 31 декабря не после 23:59:59, а на секунду позже - после 23:59:60.

Корректировка времени сделает високосный 2008 год самым длинным за последние 16 лет. Так как вращение Земли со временем замедляется, это может стать причиной более частого ввода в календарь секунды координации, отмечает Lenta.ru.