Санта Клаус уже пролетел над Украиной
За полетом сказочного героя можно следить онлайн на специальной интерактивной карте, которую создали на сайте NORAD Tracks Santa.
Санта Клаус уже летит на своих волшебных санях, запряженных оленями, и раздает подарки к католическому Рождеству по всему миру, сообщает ТСН.ua.
"На сайте NORAD Tracks Santa создали специальную интерактивную карту, на которой можно онлайн следить за полетом сказочного героя", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что Санта уже раздал более 2,7 миллиарда подарков. Сказочный герой начал свой полет с Востока планеты. Уже побывал во многих странах.
В 21:40 по киевскому времени Санта Клаус пролетал над территорией Украины.
Сюда он двигался из соседней Беларуси. Потом была Черниговщина, Сумщина, Харьковщина, Донетчина, Запорожье, Николаевщина, Одесcкая область. Дальше полетел в Молдову.