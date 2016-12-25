Санта Клаус уже пролетел над Украиной

Санта Клаус уже летит на своих волшебных санях, запряженных оленями, и раздает подарки к католическому Рождеству по всему миру, сообщает ТСН.ua.

"На сайте NORAD Tracks Santa создали специальную интерактивную карту, на которой можно онлайн следить за полетом сказочного героя", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что Санта уже раздал более 2,7 миллиарда подарков. Сказочный герой начал свой полет с Востока планеты. Уже побывал во многих странах.

В 21:40 по киевскому времени Санта Клаус пролетал над территорией Украины.

Сюда он двигался из соседней Беларуси. Потом была Черниговщина, Сумщина, Харьковщина, Донетчина, Запорожье, Николаевщина, Одесcкая область. Дальше полетел в Молдову.