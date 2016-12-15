"Рождественская подготовка": кругосветное путешествие Санта-Клауса стартует в заполярной резиденции (видео)

17:17, 15 декабря 2016
Общество
692

В резиденции главного рождественского любимца в финском городе Рованиеми кипит работа. 

Кругосветное путешествие Санта-Клауса стартует в заполярной резиденции /

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Надо проверить санки, рассортировать подарки и встретить маленьких посетителей. 

Читайте такжеВо Львове открылась уникальная выставка "Гуцульское Рождество" (фоторепортаж)

Их в этот предрождественский период в финском доме Санта-Клауса очень много. Кроме того, надо разобраться с письмами.

С каждым днем их в Рованиеми поступает все больше - до 32 тысяч писем в день.

Напомним, главный киевский парк зимних развлечений откроется в эту субботу.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Новый год#Санта Клаус