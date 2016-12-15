"Рождественская подготовка": кругосветное путешествие Санта-Клауса стартует в заполярной резиденции (видео)
17:17, 15 декабря 2016Общество
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В резиденции главного рождественского любимца в финском городе Рованиеми кипит работа.
Кругосветное путешествие Санта-Клауса стартует в заполярной резиденции /
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Надо проверить санки, рассортировать подарки и встретить маленьких посетителей.
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Их в этот предрождественский период в финском доме Санта-Клауса очень много. Кроме того, надо разобраться с письмами.
С каждым днем их в Рованиеми поступает все больше - до 32 тысяч писем в день.
Напомним, главный киевский парк зимних развлечений откроется в эту субботу.
Кругосветное путешествие Санта-Клауса стартует в заполярной резиденции
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