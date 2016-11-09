В сети составили список звезд, которые обещали уехать из США в случае победы Трампа

Об этом пишет Еспресо.TV с ссылкой на форум Reddit.

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Среди известных имен популярные голливудские актеры, музыканты, режиссеры и телеведущие: Данэм, Барбара Стрейзанд, Рози о'Доннелл, Шер, Эдди Гриффин, Сэмюэль Л. Джексон, Джон Стюарт, Омари Хардвик, Вупи Голдберг, Аль Шарптон, Ворон-Симон, Дженнифер Лоуренс, Барри, Диллер, Майли Сайрус, Джордж Лопез, Челси Хэндлер, Слейт, Нив Кэмпбелл, Зося Мамет, Хлоя Севиньи, Наташа Лаян, Элизабет Мосс, Спайк Ли, Кэтрин Хан, Лили Депп, Габриэль Юнион, Мэтт Дэймон, Рут Бейдер Гинзбург, Эми Шумер, Will.I.Am, Bryan Крэнстон, Данэм, Эми Шумер, Киган Майкл-Key.

В частности, певица Шер отметила: "Если его изберут, я полечу на Юпитер".

А Сэмюэл Л. Джексон на вопрос "станет ли Дональд Трамп нашим следующим президентом" ответил Джимми Киммелу, что "отправит свою задницу обратно в Южную Африку".

Как сообщал УНИАН, победа Трампа стала очевидной после подсчета голосов в штате Висконсин. С учетом его победы в этом штате он набрал более 270 голосов, необходимых для победы.